Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Niños se benefician de jornada quirúrgica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en Guayaquil

Niños y adolescentes con trastornos neuromusculares se benefician de jornada gratuita de toxina botulínica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante.
Niños se benefician de jornada quirúrgica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en Guayaquil. (Ministerio de Salud).
Cinthya Chanatasig

Cinthya Chanatasig

El Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante en Guayaquil llevó a cabo una jornada quirúrgica gratuita de toxina botulínica. La iniciativa atendió a 11 niños y adolescentes con trastornos neuromusculares. El tratamiento busca mejorar la movilidad y autonomía de los pacientes. Estas jornadas se realizan una o dos veces al año.

La toxina botulínica, conocida como botox, trata condiciones como parálisis cerebral, tortícolis espasmódica y distonías musculares. El medicamento relaja los músculos de forma segura, facilitando el movimiento. En el hospital, este procedimiento lleva más de una década beneficiando a pacientes.

Julio César Romero, traumatólogo del hospital, destacó que estas jornadas mejoran la calidad de vida de los niños. En febrero, ocho pacientes recibieron el tratamiento. María José Peñafiel, madre de un beneficiario, expresó alivio por el acceso gratuito al costoso procedimiento.

Solca Manabí ha recibido pagos ínfimos en comparación con la deuda de $112,3 millones que mantienen MSP, IESS, ISSFA e ISSPOL

Iniciativa a favor de los niños

El hospital aplica la toxina botulínica para reducir la espasticidad muscular y la hiperhidrosis. Cada intervención se realiza bajo estrictos controles médicos. Las familias valoran el impacto positivo en la autonomía de los niños. Estas campañas reflejan un compromiso con la atención pediátrica.

El programa, gratuito para los beneficiarios, alivia la carga económica de las familias. El hospital prioriza a pacientes con condiciones neuromusculares severas. La jornada fortalece la confianza en los servicios de salud públicos. El tratamiento mejora significativamente la calidad de vida.

El Hospital del Niño planifica continuar con estas jornadas. La atención especializada responde a las necesidades de los pacientes pediátricos. Guayaquil se consolida como un referente en tratamientos neuromusculares. Las familias esperan futuras campañas para más niños.

Niños se benefician de jornada quirúrgica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en Guayaquil

Niños se benefician de jornada quirúrgica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en Guayaquil

Crimen en vía Colisa de Jaramijó: hombre fue atacado por sicarios en motocicleta

