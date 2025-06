Ninel Conde rompe el silencio sobre la custodia de Emmanuel, compartiendo detalles íntimos de su acuerdo con Giovanni Medina

La famosa cantante y actriz Ninel Conde enfrentó un arduo proceso legal para obtener la custodia de su hijo Emmanuel, algo que no logró. Este proceso legal con Giovanni Medina, ahora supuestamente vinculado a Irina Baeva, captó la atención mediática.

La estrella musical conserva el derecho de convivir con su hijo, siempre coordinando previamente con el padre. “Es un acuerdo entre las partes de secrecía, de cordialidad tanto mediática como nivel legal porque eso ya quedó establecido y tenemos un acuerdo personal después de tanto pleito las aguas se van calmando”, afirmó Ninel en entrevista con Yordi Rosado.

Acuerdos y desafíos en la crianza compartida

Ninel Conde comentó sobre su relación cordial con Giovanni Medina. Aunque respeta los acuerdos de custodia, admite que no le agradan completamente. Estos acuerdos de educación y convivencia, aunque no ideales, funcionan para mantener la paz. “Después de cinco años las cosas se enfrían y se acomodan, a lo mejor hoy no están acomodadas como sería mi ideal, pero están acomodadas a manera de que funcione y mucha libertad para que haya la convivencia con mi hijo y quiero seguir respetando ese acuerdo para que las cosas estén bien por el niño, llevar una relación cordial con su papá”, indicó.

Asimismo, defiende su rol como madre ante las críticas. Aquellos que la señalan de mala mujer no comprenden la complejidad de la situación. “Yo creo que es muy difícil hacer un juicio si no estás enterado de todo el backgroud de la situación, el por qué y cómo sucedieron las cosas. No puedes emitir un juicio que tenga una lógica o sentido real”, explicó.

La prioridad de Ninel Conde: su hijo y la tranquilidad

Por otro lado, la artista no busca debatir públicamente los detalles del proceso. Su prioridad principal es mantener una convivencia sana con Emmanuel. “No tengo interés en debatir o explicar cómo se dieron las cosas porque va a actuar en contra de lo que es mi prioridad que es mi convivencia con Emmanuel. Si el hecho de que yo tenga una relación sana con su papá implica que yo cargue esa cruz, no importa, Jesús cargo una cruz por todos siendo inocente y jamás se defendió”, agregó.

Reveló que, aunque conserva la patria potestad, la custodia de Emmanuel la tiene su padre, Giovanni Medina. “La patria potestad la tengo, la custodia me la ganaron, sea como sea, él la tiene y el día de hoy lo he aceptado para poder estar emocionalmente bien para mis hijos porque si me clavo en una batalla legal interminable me voy a consumir, mis hijos no van a tener una mamá en una situación estable para poder estar ahí para ellos cuando me necesiten. (…), no siempre tener paz es tener la razón, no se pueden las dos y yo escojo mi paz”, afirmó.