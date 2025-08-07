COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol

Nilson Angulo anota en la victoria 3-0 de Anderlecht ante Sheriff Tiraspol

Nilson Angulo marcó un gol en la victoria 3-0 de RSC Anderlecht sobre Sheriff Tiraspol en la tercera ronda previa de la Conference League.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nilson Angulo anota en la victoria 3-0 de Anderlecht ante Sheriff Tiraspol
Nilson Angulo marca en victoria de Anderlecht ante Sheriff.
Nilson Angulo anota en la victoria 3-0 de Anderlecht ante Sheriff Tiraspol
Nilson Angulo marca en victoria de Anderlecht ante Sheriff.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Nilson Angulo, extremo ecuatoriano, anotó un gol en la victoria 3-0 de RSC Anderlecht sobre Sheriff Tiraspol este 7 de agosto de 2025 en el Lotto Park, Bruselas, en el partido de ida de los play-offs de la UEFA Conference League, acercando a su equipo a la fase de grupos.

Golazo de Angulo en el primer tiempo

Angulo, de 22 años, abrió el marcador al minuto 17 con una volea de derecha tras un centro de Ilay Camara, superando al portero Serghei Pascenco. El segundo gol llegó al 48’ por intermedio de Kasper Dolberg, quien definió tras una jugada colectiva iniciada por Yari Verschaeren. La goleada la cerró Yari Verschaeren a los 81′.  Anderlecht dominó con un 62% de posesión frente a un Sheriff que apenas registró tres disparos al arco.

 

Angulo, exjugador de Liga de Quito, jugó 77 minutos al ser reemplazado por César Huerta y completó tres de cuatro regates, además de ganar siete duelos, según estadísticas del partido.

Trayectoria de Angulo en Anderlecht

Nilson Angulo, nacido el 19 de junio de 2003 en Quito, se unió a RSC Anderlecht en 2023 tras destacar en Liga de Quito. En la temporada 2025-26, el ecuatoriano ha disputado cuatro partidos en la Pro League belga, sumando un gol y una asistencia.

Su gol ante Sheriff es el segundo en competiciones europeas, tras anotar contra Slavia Praga en la Europa League 2024. Anderlecht, bajo la dirección de Besnik Hasi, mostró solidez defensiva con Marco Kana y Lucas Hey en la zaga, mientras Sheriff no logró capitalizar sus oportunidades.

La UEFA Conference League

Anderlecht, tras quedar eliminado en la tercera ronda previa de la Europa League ante Utrecht con un global de 2-7, busca clasificar a la fase de grupos de la UEFA Conference League.

El club belga, con tres victorias en sus últimos cinco partidos en la Pro League, lidera su grupo en la liga doméstica con siete puntos. Sheriff Tiraspol, campeón de la Copa de Moldavia 2024, cayó en la misma ronda de la Europa League y enfrenta un proceso de reestructuración con un nuevo entrenador.

El partido de vuelta se disputará el 14 de agosto en el Stadionul Sheriff de Tiraspol, Moldavia, donde Anderlecht buscará sellar su clasificación. El ganador de la serie avanzará a la fase de grupos, mientras que el perdedor quedará eliminado de competiciones europeas.

Próximos retos para ambos equipos

RSC Anderlecht enfrentará a Círculo Bruja el 10 de agosto en la Pro League, buscando mantener su invicto doméstico. Sheriff Tiraspol, con un registro de un empate y dos derrotas en sus últimos tres partidos, jugará contra Petrocub Hîncești en la Super Liga moldava el 11 de agosto.

Nilson Angulo, con su gol ante Sheriff, refuerza su candidatura para ser convocado a la selección ecuatoriana de cara a las eliminatorias al Mundial 2026. Su desempeño en Europa, con un promedio de 6.9 en la escala Sofascore, lo posiciona como una figura emergente del fútbol tricolor.

El encuentro en Tiraspol será crucial para ambos equipos. Anderlecht, con la ventaja de 3-0, buscará administrar el resultado, mientras Sheriff intentará remontar en casa. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El hígado: Un alimento rico en nutrientes esenciales para la salud

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El hígado: Un alimento rico en nutrientes esenciales para la salud

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El hígado: Un alimento rico en nutrientes esenciales para la salud

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO