Claudia Sheinbaum negó que Donald Trump pidiera políticos vinculados al narco a cambio de una prórroga de aranceles, acordada este jueves tras negociaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes 7 de marzo de 2025 en Ciudad de México que el gobierno de Donald Trump pidiera extraditar políticos ligados al narcotráfico a cambio de una prórroga de aranceles, anunciada el jueves, para mantener el comercio entre ambos países sin impuestos.

Durante su rueda de prensa, Sheinbaum respondió sobre supuestas exigencias de Estados Unidos: “No que tenga conocimiento”, dijo de manera escueta. Añadió: “Son decisiones que se toman, pero no por el Gobierno sino por un fiscal o por un caso en particular, no nos adelantemos”.

La declaración surge tras la prórroga de aranceles al 2 de abril, pactada con Trump el reciente jueves, cuando los gravámenes del 25% a productos del país azteca ya habían entrado en vigor.

Sheinbaum detalló que en su conversación telefónica con Trump no se habló de las acusaciones de Washington sobre una “relación intolerable” entre México y bandas. “Si hay un acuerdo entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, tácitamente se está reconociendo que no hay este tema”, afirmó, insistiendo en que tales señalamientos “no tienen mucho fundamento”.

Acuerdo entre Trump y México

Destacó el “buen acuerdo” alcanzado, basado en el respeto y la reciprocidad. “Quedamos igual, porque si nosotros no tenemos impuestos a lo que importamos de Estados Unidos, pues Estados Unidos no tiene por qué poner impuestos a lo que exportamos a Estados Unidos”, explicó Sheinbaum.

El jueves 6 de marzo de 2025, Trump anunció la extensión como “un favor” y “muestra de respeto” hacia Sheinbaum, tras problemas comerciales. La amenaza de aranceles, planteada por Trump desde febrero, busca presionar a México y Canadá en temas como migración y narcotráfico.

La medida de Trump evita un impacto inmediato en las exportaciones de México, que representan el 80% del comercio hacia EE.UU. Este viernes, Sheinbaum dijo que en el diálogo con Trump se resaltó la estabilidad económica.

