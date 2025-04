Nicolás Chietino explota en rueda de prensa tras goleada de Vinotinto: «¡Es una vergüenza!»

El entrenador de Delfín SC, Nicolás Chietino, protagonizó un tenso episodio en la rueda de prensa posterior al partido donde fueron goleados 5-0 ante Vinotinto FC en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El estratega argentino, visiblemente frustrado, estalló ante el silencio de los periodistas presentes, abandonando la sala en medio de duras declaraciones que reflejaron el mal momento del equipo cetáceo.

El incidente ocurrió cuando Nicolás Chietino, esperando preguntas tras el encuentro, se encontró con una sala muda. «Me parece una falta de respeto que los periodistas no tengan preguntas. ¿Tienen preguntas o no? ¡Es una vergüenza!», exclamó el técnico, antes de levantarse y retirarse abruptamente, según quedó registrado en un video difundido por Zapping Ecuador. Su reacción no solo evidenció su molestia por la falta de interacción, sino también el peso de la crisis que atraviesa Delfín SC en la temporada 2025.

Crisis de resultados en Delfín SC con Nicolás Chietino

La goleada sufrida ante Vinotinto FC agrava una situación ya crítica para el equipo de Manta. Con este resultado, Delfín suma apenas 6 puntos en 8 jornadas, producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, solo por encima de Emelec, con quien comparte la misma cantidad de unidades. La producción ofensiva del equipo ha sido escasa, con apenas 5 goles anotados. Mientras que ha recibido 15 tantos en contra, reflejando serias deficiencias tanto en ataque como en defensa.

El único triunfo de los cetáceos en lo que va del año fue un 2-0 ante Emelec en la segunda fecha. Desde entonces el equipo no ha encontrado regularidad. Los malos resultados han incrementado la presión sobre Nicolás Chietino y su cuerpo técnico.

La afición, que ya había mostrado su descontento tras el empate 1-1 frente a Aucas en el Jocay el pasado 5 de abril, exige respuestas. Es que el rendimiento del equipo pone en riesgo la permanencia del club en la máxima categoría.