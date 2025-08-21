Nicki Nicole y Lamine Yamal desatan rumores de amoríos tras fotos en Mónaco

La cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal fueron vistos en Mónaco, donde publicaciones en redes reactivaron especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Coincidencias en Mónaco que encendieron la discusión

Nicki Nicole y Lamine Yamal coincidieron en el hotel The Maybourne Riviera, en la Riviera francesa. Las imágenes compartidas en redes sociales desataron un torbellino de comentarios. El periodista español Javi Hoyos Martínez explicó que fue el propio Yamal quien difundió fotografías en el lugar.

“Nicki compartió un video en el que se ve este cuadro de fondo y también el color marrón del cabecero de la cama. Es el mismo. Por lo tanto, están en el mismo hotel”, señaló Hoyos Martínez al referirse a los indicios.

A esto se suma un detalle comentado por los seguidores. La cantante lució un collar que previamente había utilizado el futbolista, lo que fue interpretado como un nuevo gesto de cercanía entre ambos.

Un vínculo con antecedentes públicos

Los rumores no son nuevos. El primer registro público de ambos juntos se remonta al cumpleaños número 18 de Yamal, donde Nicki Nicole integró el círculo de invitados. Desde entonces, la atención mediática ha seguido cada movimiento.

La presencia de la artista en el Trofeu Joan Gamper, donde el delantero marcó dos goles frente al Como, reforzó la especulación. Durante el encuentro, las cámaras captaron a Nicki celebrando en la tribuna con la camiseta del Barcelona.

Una imagen viralizada mostró a Yamal con una fotografía de Nicki Nicole como fondo de pantalla de su teléfono, lo que intensificó las sospechas. Al finalizar el partido, ambos fueron vistos retirándose juntos del estadio.

Paseos, videos y repercusión digital

Los nuevos materiales difundidos en Mónaco reactivaron la atención internacional. Videos y fotos los mostraron caminando de espaldas por la vía pública antes de dirigirse al hotel.

El material circuló en X, Instagram y TikTok, con usuarios que interpretaron el encuentro como la confirmación de un romance. Otros, en cambio, lo consideraron parte de una amistad cercana.

La repercusión alcanzó portales deportivos, medios de espectáculos y diarios internacionales, que destacaron la influencia mediática que ambos ejercen en el público juvenil.

Dos referentes juveniles en sus campos

Nicki Nicole, nacida en Rosario, Argentina en 2000, es una de las artistas más influyentes de la música urbana latina. Alcanzó fama con “Wapo traketero” y consolidó su éxito junto a Bizarrap y Trueno en “Mamichula”. Su estilo combina trap, reguetón y R&B.

Lamine Yamal, en cambio, es considerado un prodigio del fútbol español. Nacido en 2007, debutó con el FC Barcelona en 2023 y ya rompió récords como el jugador más joven en marcar y asistir en el club. También brilló con la selección española en la Eurocopa 2024.

La unión de ambos nombres, desde el ámbito artístico y deportivo, genera un impacto mediático que trasciende fronteras. La posibilidad de un romance suma un componente que mantiene a sus seguidores pendientes de cada publicación.