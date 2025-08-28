Netflix lanzará un documental íntimo sobre Juan Gabriel nueve años después de su fallecimiento

Este 30 de octubre de 2025, Netflix estrenará un documental que promete mostrar al hombre detrás del icónico “Divo de Juárez”. La producción incluye material filmado por el propio Juan Gabriel desde los años 70 y testimonios cercanos que revelan su sensibilidad, soledad y talento.

Dirigida por María José Cuevas y producida por Ivonne Gutiérrez y Laura Woldenberg, la docuserie desmantela la leyenda del cantautor mexicano para ofrecer una mirada inédita a su vida personal y artística. El tráiler oficial, lanzado el 28 de agosto de 2025, muestra reflexiones del propio artista que invitan al espectador a conocer al hombre detrás del escenario.

Un viaje al archivo personal de Juan Gabriel

El documental se construye a partir de grabaciones en Super 8 realizadas por Juan Gabriel desde la década de 1970. Estas imágenes, nunca antes vistas, son clave para explorar su vida íntima y su proceso creativo.

El archivo incluye videos personales y reflexiones que muestran cómo la soledad del artista se transformó en inspiración musical.

El director de la docuserie, María José Cuevas, conocida por trabajos como Bellas de noche y La dama del silencio: El caso Mataviejitas, afirma que el enfoque fue mostrar al hombre detrás del mito, sin filtros y con total autenticidad.

Testimonios que revelan la esencia del “Divo de Juárez”

El documental también incluye entrevistas con personas cercanas a Juan Gabriel, quienes comparten recuerdos y anécdotas que construyen una narrativa emotiva y cercana. Estas voces permiten entender cómo su talento se entrelazó con su vida personal y cómo enfrentó la fama y la soledad.

El tráiler fue lanzado el 28 de agosto de 2025, coincidiendo con el noveno aniversario de la muerte del cantautor, un gesto simbólico para honrar su legado.

La voz de Juan Gabriel en primera persona

En el avance, se escucha al artista reflexionando: “Había en mí mucha soledad. Y la soledad la hice mi amiga. Y entonces me puse a cantar.”

Esta frase resume la intención de la producción: mostrar un testimonio íntimo, humano y profundo, más allá del ícono que todos conocieron.

Preservando un legado musical

La docuserie, además de revelar la vida personal del cantante, busca preservar su legado y acercar a nuevas generaciones a la obra de Juan Gabriel, considerado uno de los artistas más influyentes de México y Latinoamérica. La combinación de imágenes inéditas y testimonios personales convierte al documental en un registro histórico y emocional.