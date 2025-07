Netflix arrasa en julio con Happy Gilmore 2 y más estrenos.

¡Netflix pisa el acelerador en julio 2025! La plataforma lanza 10 estrenos imperdibles, desde la comedia Happy Gilmore 2 hasta la acción de The Old Guard 2 y el cierre épico de The Sandman. Disponibles globalmente, estos títulos buscan capturar a fans de todos los géneros. ¿El objetivo? Hacerte vibrar todo el mes desde cualquier pantalla.

Risas y nostalgia en Happy Gilmore 2

El 25 de julio, Happy Gilmore 2 trae de vuelta a Adam Sandler como el golfista más loco. Treinta años después, Happy lucha por salvar la escuela de ballet de su hija con su swing legendario. Con apariciones inesperadas de Bad Bunny, Travis Kelce y golfistas como Rory McIlroy, la película es un guiño nostálgico al clásico de 1996.

La acción no se queda atrás con The Old Guard 2 (que se estrenó el 2 de julio). Charlize Theron regresa como Andy, enfrentando a Discord (Uma Thurman), una inmortal aún más antigua. La secuela, tras cinco años de espera, sube la apuesta con peleas épicas.

Y para los fans de lo fantástico, The Sandman: Season 2 llega en tres partes (3, 24 y 31 de julio). Tom Sturridge retoma su rol como Dream, cerrando la saga de Neil Gaiman con un viaje emocional.

Realities y documentales que enganchan en Netflix

Building The Band (9 de julio) es el reality que todos esperan. Cincuenta cantantes forman bandas sin verse, guiados por jueces como Kelly Rowland y el fallecido Liam Payne. “@MusicVibesX: Building The Band va a ser mi nueva obsesión ”, comentó un fan en X.

All The Sharks (se estrenó el 4 de julio) sigue a expertos fotografiando tiburones en una carrera frenética. Por su parte, Apocalypse in the Tropics (14 de julio) explora la influencia religiosa en la política brasileña, dirigido por Petra Costa, conocida por The Edge of Democracy.

Clásicos, anime y un KO en vivo en julio

Los nostálgicos disfrutarán de Jaws (1-4) y las primeras cinco películas de Mission: Impossible, disponibles desde el 1 de julio. Mr. Robot (temporadas 1-4) y Yellowjackets (temporada 2) son perfectas para maratones.

El anime Sakamoto Days: Season 1 Part 2 (14 de julio) trae acción y humor con Taro Sakamoto, un ex-asesino ahora tendero. Y para vibrar en vivo, Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 (11 de julio) se transmitirá desde el Madison Square Garden, narrado por Uma Thurman.

Netflix repite la fórmula de éxitos como Squid Game, mezclando nostalgia, acción y realities.