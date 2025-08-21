“Necesitamos salvarlo”: familia de El Carmen solicita ayuda para bebé hospitalizado en Quito

La familia Vélez, residente en el barrio Carmen Alto del cantón El Carmen, solicita públicamente ayuda para bebé de un mes y medio que permanece hospitalizado en Quito. El niño fue diagnosticado con cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca y otras afecciones graves que requieren un tratamiento especializado y costoso.

El estado de salud del menor

El diagnóstico médico es complejo. El bebé padece infección de vías urinarias, defectos del tabique ventricular, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia respiratoria aguda. La combinación de estas condiciones lo mantiene en estado crítico.

Ángela Vélez, abuela del menor, explicó que la situación sobrepasa las posibilidades económicas de la familia. “Los gastos hospitalarios y el tratamiento son muy altos, necesitamos la colaboración de la ciudadanía”, señaló con preocupación.

El infante se encuentra internado en una casa de salud de Quito, donde recibe atención médica constante. Sin embargo, la permanencia prolongada y los procedimientos especializados generan una carga económica imposible de cubrir sin apoyo externo.

Petición a la comunidad de ayuda para bebé

La familia ha iniciado un llamado solidario para reunir recursos que permitan costear los tratamientos y medicamentos. La señora Vélez compartió el número de cuenta bancaria habilitado para recibir aportes: Banco Pichincha, cuenta de ahorros 2213629224, a nombre de Martin Alejandro Vélez Mera, padre del bebé.

“Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia y ayudarnos a salvar la vida de mi nieto”, expresó la abuela, visiblemente afectada por la situación.

La familia también ha compartido un número de contacto para quienes deseen verificar la información o brindar otro tipo de apoyo: 0991033652.

Ayuda para bebé en El Carmen

En el cantón El Carmen, la noticia ha conmovido a vecinos y organizaciones locales. Algunos colectivos comunitarios han iniciado campañas de recaudación, difundiendo el caso en redes sociales para ampliar el alcance del pedido de solidaridad.

La historia del niño refleja las dificultades que enfrentan muchas familias en Ecuador al buscar atención médica especializada para menores con enfermedades congénitas. La falta de recursos se convierte en un obstáculo adicional frente a condiciones que requieren tratamiento urgente.

Un llamado urgente a la solidaridad

En estos casos, no todos logran acceder a la atención completa debido a los altos costos y a la limitada capacidad de los hospitales especializados. Ante este panorama, las familias suelen recurrir a la solidaridad ciudadana como única alternativa para cubrir los gastos.

La familia Vélez mantiene la esperanza de que el caso de su hijo reciba el respaldo necesario para garantizarle un tratamiento oportuno (31).