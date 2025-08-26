Nathaly Quiñonez se casó en Alemania: la boda de la modelo ecuatoriana en Múnich

La modelo ecuatoriana Nathaly Quiñonez contrajo matrimonio con el empresario alemán Thomas Greulich en una ceremonia al aire libre en Múnich, Alemania, el pasado sábado 23 de agosto de 2025. La celebración se destacó por su ambiente familiar, alegría y la belleza natural del lago Deininger Weiher, que sirvió de escenario para este día especial.

Radicada durante varios años en Nueva York y con una carrera internacional que incluye Europa, Nathaly Quiñonez compartió a través de sus redes sociales imágenes y videos que muestran la emoción de la boda, los preparativos, el recibimiento de su madre y mensajes de seres queridos que no pudieron asistir personalmente. Este enlace matrimonial marca un nuevo capítulo en la vida de la modelo esmeraldeña y su esposo, consolidando su historia de amor que superó la distancia.

Una historia de amor a distancia que llega al altar

Nathaly Quiñonez y Thomas Greulich construyeron su relación paso a paso. En entrevista con PRIMICIAS, Nathaly destacó que han mantenido una relación a distancia y que Thomas siempre ha puesto esfuerzo en generar tiempos de calidad. “Es un gran hombre. Me cuida, me hace feliz, me quiere a mí y a mi familia”, expresó la modelo.

La propuesta de matrimonio se dio en febrero de 2025, y desde entonces ambos planearon una boda que reflejara no solo su amor, sino también la unión de sus familias y culturas. Nathaly señaló que para ella el matrimonio tiene un valor especial, ya que en su comunidad de Quinindé no es común formalizar la unión; muchas parejas deciden simplemente vivir juntas.

Nathaly y Thomas celebraron con estilo y emoción

La boda se realizó al aire libre, con el lago Deininger Weiher como telón de fondo, rodeados de naturaleza y elegancia. Amigos y familiares compartieron momentos de alegría, capturados en fotos y videos que la pareja difundió en sus redes sociales. Durante la ceremonia, se proyectaron mensajes de quienes no pudieron asistir, agregando un toque emotivo y personal al evento.

La celebración incluyó el tradicional corte del pastel, risas, baile y la interacción cercana entre los invitados, mostrando la felicidad de los recién casados y la calidez del encuentro familiar. La modelo esmeraldeña se mostró radiante y emocionada, cumpliendo uno de sus sueños más importantes: casarse formalmente y celebrar el amor rodeada de sus seres queridos.

Su futuro está en Alemania

Tras la boda, Nathaly Quiñonez se mudará a Alemania con su esposo, donde continuará desarrollando su carrera en el modelaje. Ya ha participado en campañas de moda en ese país y espera seguir expandiendo su presencia en la industria europea.

Además, Nathaly ha compartido que uno de sus próximos proyectos personales incluye formar una familia. Aun así, asegura que continuará combinando su vida profesional con sus nuevas responsabilidades, demostrando que es posible equilibrar carrera y vida personal.

Nathaly optó por una boda con identidad y cercanía

El enlace matrimonial de Nathaly Quiñonez y Thomas Greulich destaca no solo por su glamour, sino también por la cercanía y autenticidad que transmitió. La modelo esmeraldeña mantiene un fuerte vínculo con su familia y su comunidad, elementos que quiso reflejar en cada detalle de la ceremonia. Desde la planificación hasta la ejecución, la boda fue un homenaje al amor, la cultura y la unión familiar.

La boda de Nathaly Quiñonez confirma que los sueños pueden cumplirse con paciencia, esfuerzo y amor. Su historia, que comenzó en Quinindé y se desarrolló en escenarios internacionales, inspira a quienes siguen su carrera y su vida personal. Con una celebración emotiva en Alemania y planes de una segunda ceremonia en Ecuador, la modelo inicia un nuevo capítulo lleno de alegría, proyectos y amor.