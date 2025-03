Compártelo con tus amigos:

¡Agárrense, que esto está candente! Nathalie Carvajal soltó una bomba en Soy el Mejor: está separada de Chicho Trujillo y él ya le solicitó el divorcio.

Nathalie Carvajal, la carismática modelo y participante de Soy el Mejor, dejó a todos boquiabiertos al confesar que su matrimonio con Chicho Trujillo se fue a la borda. Esta semana, en pleno set del programa confesó que Chicho le pidió el divorcio, y ahora la tensión entre ambos está en su punto máximo.

Nathalie no se guardó nada. Durante una charla en el programa, la presentadora explicó por qué su última presentación no tuvo el brillo de siempre. “Me siento triste y cabizbaja”, soltó, y de paso reveló que su vida personal está en caos tras la ruptura. El público, que ama su energía en la pista, no esperaba este giro digno de telenovela.

La cosa se puso más jugosa cuando la producción sugirió invitar a Chicho al set para que diera su versión. Nathalie, con cara de “ni loca”, respondió: “Tendrían que encargarse ustedes, a mí me tiene bloqueada de todos lados”. ¡Ouch! Parece que no hay WhatsApp, Instagram ni palomas mensajeras que valgan entre estos dos.

El bombazo no terminó ahí. Chicho, como si quisiera robarse el show, apareció en el lugar de trabajo de Nathalie y se armó tremendo lío. Las acusaciones volaron, dejando a los presentes con los ojos como platos. ¿Reality o pelea real? Eso es lo que todos se preguntan.

¿Qué sigue para Nathalie y Chicho?

La separación ha puesto a hervir las redes. Seguidores de Nathalie no paran de comentar: “Ay, Naty, tú vales oro, que él se lo pierda”, escribió una fan en Instagram. Otros, más curiosos, especulan si habrá reconciliación o si este es el fin definitivo de la pareja. Y los más escépticos apuntan a que solo se trata de un show.

La confesión no solo sacudió a los fans, sino que puso los reflectores en Soy el Mejor. ¿Afectará esto el desempeño de Nathalie en el programa? ¿O usará el drama como combustible para brillar más? Por ahora, la modelo sigue en la competencia, pero con el corazón a media máquina.

Mientras tanto, la farándula ecuatoriana no deja de hablar de este culebrón. Si buscas “Nathalie Carvajal divorcio” o “Chicho Trujillo separación”, seguro encuentras un mar de opiniones. ¿Team Nathalie o Team Chicho? ¡Tú decides!

Kerlley Ponce