Espectáculos
Cine

Natalie Portman: carrera, autenticidad y nuevos proyectos

Natalie Portman, actriz y productora, comparte en Harper’s Bazaar su visión de la feminidad, proyectos cinematográficos y prioridades personales.
4 minutos de lectura
La actriz israelí-estadounidense, Natalie Portman. FOTO: natalieportman (Instagram).
Noemí Moreira

Redacción ED.

Natalie Portman vuelve a destacar a nivel global, combinando magnetismo personal con una carrera caracterizada por audacia y versatilidad. La actriz, en conversación con Harper’s Bazaar, reveló facetas poco conocidas de su vida, desde sus pasiones fuera de la pantalla hasta experiencias que moldearon su percepción del liderazgo y la autenticidad. Portman reflexionó sobre papeles icónicos como Jackie y la Reina Amidala, que fortalecieron su comprensión de la fortaleza femenina y la sensibilidad.

Natalie Portman asegura que el equilibrio entre principios sólidos y sensibilidad define la verdadera fuerza. “Ser una líder firme, fiel a tus ideales y al mismo tiempo mantener un corazón romántico, esa es la verdadera esencia”, expresó. Lejos de los focos, disfruta aromas cítricos, postres frutales y recorridos por París. Confiesa su predilección por el helado de coco y bromea sobre la improbabilidad de un perfume con aroma a queso.

Feminidad y autopercepción

Sobre el paso del tiempo, Natalie Portman considera que cada etapa expandió su autopercepción y la forma de vivir la feminidad. La belleza, según ella, es una forma libre y lúdica de autoafirmación, independiente de expectativas externas. Además, destaca la influencia de la Generación Z, especialmente de su hija, quien le enseñó nuevas técnicas de maquillaje y cómo las tendencias evolucionan con cada generación.

La actriz enfatiza que su compromiso con la autenticidad ha guiado sus decisiones profesionales. Asegura que los roles que interpreta deben reflejar profundidad y significado, combinando entretenimiento con contenido que inspire a nuevas audiencias. Esta filosofía la ha convertido en un referente dentro y fuera de la pantalla, consolidando su impacto cultural y social.

Regreso a la comedia romántica

Natalie Portman celebra su regreso a la comedia romántica con Good Sex, escrita y dirigida por Lena Dunham, con rodaje previsto para verano de 2025. La actriz mostró entusiasmo por el elenco, que incluye a Rashida Jones, Meg Ryan, Mark Ruffalo y Tucker Pillsbury, debutando en cine. Para Portman, las comedias románticas ofrecen alegría y conectan emocionalmente con la audiencia, revitalizando un género que permite soñar y reflexionar sobre la conexión humana en tiempos actuales.

Entre sus próximos proyectos se encuentra The Gallerist, dirigida por Cathy Yan, con un elenco destacado: Jenna Ortega, Da’Vine Joy Randolph, Catherine Zeta-Jones, Sterling Brown y Zach Galifianakis. Su estreno está previsto entre finales de 2025 y principios de 2026. Además, produjo Arco, película de animación de un realizador debutante presentada en Cannes, próxima a llegar a salas de cine.

Inspiración y evolución profesional

La trayectoria de Natalie Portman es un ejemplo de evolución constante y autenticidad. Con más de una década de éxito, su carrera combina fortaleza interna, pasión y crecimiento sostenido. La actriz mantiene una curiosidad constante, participando en proyectos innovadores y apoyando la diversidad narrativa, lo que le ha permitido consolidarse como referente para jóvenes profesionales del cine y audiencias globales.

Su participación en festivales internacionales y colaboraciones con directores de renombre evidencian su compromiso con la innovación. Además, su presencia activa en debates sobre igualdad, creatividad y diversidad refuerza su influencia más allá de la actuación. Portman destaca la importancia de liderar con integridad, equilibrando vida personal y profesional sin comprometer valores fundamentales.

Compromiso social y liderazgo

Portman se involucra activamente en causas sociales relacionadas con derechos humanos, educación y protección del medio ambiente. Su activismo refuerza su rol como modelo de integridad y empoderamiento, inspirando a nuevas generaciones a buscar un impacto positivo en la sociedad. La actriz demuestra que el liderazgo y la autenticidad pueden coexistir con éxito artístico y compromiso social.

Su historia profesional y personal refleja un equilibrio entre creatividad, disciplina y conciencia social. La combinación de sus logros cinematográficos, influencia cultural y activismo convierte a Natalie Portman en una figura destacada, capaz de inspirar a distintas audiencias mientras continúa ampliando los límites de su carrera y explorando nuevos horizontes en cine, televisión y producción.

