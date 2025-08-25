NASA Prepara Artemis II para estudiar la Luna y avanzar hacia Marte

bLa misión Artemis II, programada para orbitar la Luna, marcará la primera prueba tripulada de la nave espacial Orión en el espacio profundo. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (de la NASA) y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense) realizarán investigaciones científicas clave.
Según Kelsey Young, responsable de ciencias lunares en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland, la misión permitirá a los astronautas aplicar habilidades científicas desarrolladas en entrenamientos previos.
Sin embargo, la tripulación estudiará la cara oculta de la Luna, analizando cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y otras características geológicas.
Estas observaciones incluirán fotografías y análisis de formas, texturas y colores de la superficie lunar para desentrañar su historia geológica. Los datos recopilados serán fundamentales para las misiones Artemis III, que incluirán aterrizajes en la región polar sur de la Luna.
Exploración de la cara oculta
Durante las misiones Apolo (1968-1972), los astronautas vieron secciones limitadas de esta región, restringidos por las áreas iluminadas durante sus órbitas.
Un punto destacado será la Cuenca Oriental, un cráter de 600 millas de ancho que marca la transición entre los lados cercano y lejano de la Luna. Esta región, parcialmente visible desde la Tierra en el borde occidental lunar, será un objetivo clave para las observaciones.
Los astronautas documentarán características geológicas que ayudarán a los científicos a comprender mejor la evolución del satélite. Estas actividades sentarán las bases para futuras exploraciones, incluyendo la recolección de muestras y la instalación de instrumentos en la superficie lunar durante Artemis III.
Preparación para misiones futuras
La misión Artemis II es un paso crucial en el programa Artemis de la NASA, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar el terreno para misiones tripuladas a Marte.
Los datos recopilados sobre la geología lunar y los recursos disponibles serán esenciales para planificar asentamientos lunares.
Estas investigaciones apoyarán el desarrollo de tecnologías para la exploración de largo plazo, incluyendo la producción de oxígeno y combustible en la Luna.
Es por eso que la misión también probará la colaboración en tiempo real entre los astronautas y los equipos en el control de misión, un aspecto crítico para operaciones en el espacio profundo
Nueva generación de astronautas
La NASA presentará su nueva promoción de astronautas el 22 de septiembre de 2025 en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, tras evaluar más de 8.000 solicitudes.
Requieren dos años para calificarse como astronautas aptos para misiones en la órbita terrestre baja, la Luna y, eventualmente, Marte.
El 23 y 24 de septiembre, la NASA ofrecerá sesiones informativas para medios en el Centro Espacial Johnson, mostrando instalaciones, entrenadores y hardware de las misiones Artemis.
Estas sesiones destacarán los avances tecnológicos y los preparativos para Artemis II, incluyendo simulaciones de vuelo y pruebas de la nave Orión.
Contexto del programa Artemis
El programa Artemis, lanzado en 2017, busca devolver humanos a la Luna por primera vez desde Apolo 17 en 1972. Artemis I, una misión no tripulada en 2022, probó con éxito la nave Orión y el cohete SLS (Space Launch System). Artemis II será la primera misión tripulada del programa, y Artemis III, prevista para un aterrizaje lunar, está en planificación.
En conclusión, la NASA espera que estas misiones impulsen el interés global en la exploración espacial.