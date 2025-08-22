Narváez se impone en sprint dramático en la Vuelta a Alemania

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez ganó la etapa 2 del Lidl Deutschland Tour el 22 de agosto de 2025 en Arnsberg, Alemania, superando a Riley Sheehan en un sprint final para consolidarse como contendiente al título de la carrera.

Narváez, de 28 años, logró una destacada victoria en la etapa 2 del Lidl Deutschland Tour 2025, disputada el 22 de agosto sobre un recorrido de 190,3 kilómetros entre Herford y Arnsberg. El corredor del UAE Team Emirates-XRG se impuso en un sprint a tres, superando al estadounidense Riley Sheehan (Israel-Premier Tech) y al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), todos con un tiempo de 4:27:10 horas. La etapa, marcada por un final caótico, vio a Sheehan celebrar prematuramente, lo que permitió a Narváez arrebatarle el triunfo en un fotofinish.

La jornada comenzó con una fuga de cinco ciclistas: Vincent Bodet, Emils Liepins, Vinzent Dorn, Jonas Rutsch y Miguel Heidemann. El grupo mantuvo una ventaja máxima de tres minutos, pero el pelotón, liderado por equipos como Lidl-Trek y Visma-Lease a Bike, redujo la diferencia. A 15 kilómetros de la meta, Rutsch fue el último en ser alcanzado, dejando el escenario listo para un final explosivo. Narváez, Wærenskjold y Sheehan se escaparon en los últimos 10 kilómetros, formando un trío que resistió los intentos del pelotón por alcanzarlos.

En el sprint final, Sheehan tomó la delantera y levantó los brazos antes de cruzar la meta, pero Narváez, con un último esfuerzo, lo superó por milésimas de segundo. “Fue un final loco. Aproveché el momento justo”, declaró Narváez tras la carrera, según el sitio oficial del UAE Team Emirates. La victoria marcó el cuarto triunfo de Narváez en la temporada 2025 y su 15° como profesional.

Ascenso en la clasificación general

Con este resultado, Narváez escaló 22 posiciones en la clasificación general, ubicándose en el segundo puesto con un tiempo de 9:07:46 horas, a solo un segundo del líder, Søren Wærenskjold (9:07:45 horas). Riley Sheehan ocupa el tercer lugar, a cuatro segundos del noruego. La etapa 2 consolidó a Narváez como un serio contendiente para el título de la 40° edición del Lidl Deutschland Tour, que concluirá el 24 de agosto.

La carrera, que consta de un prólogo y cinco etapas, ha mostrado un alto nivel competitivo. La etapa 1, ganada por Matthew Brennan (Team Visma-Lease a Bike) en un sprint masivo, y el prólogo, dominado por Wærenskjold, dejaron a Narváez en el 24° puesto antes de su victoria. La etapa 3, programada para el 23 de agosto entre Arnsberg y Kassel (175,7 kilómetros), será una nueva oportunidad para que el ecuatoriano busque el liderato.

Narváez, vigente campeón nacional de ruta de Ecuador, lució el maillot tricolor durante la etapa, un símbolo de orgullo que destacó en su celebración. El equipo UAE Team Emirates-XRG celebró el triunfo en redes sociales: “¡Jhonatan Narváez regresa a la senda del triunfo con una actuación espectacular!”.

Una temporada destacada

El Lidl Deutschland Tour 2025 es parte de una temporada sobresaliente para Narváez. En enero, se coronó en el Santos Tour Down Under en Australia, y en febrero, ganó el Campeonato Nacional de Ruta de Ecuador. Además, fue un gregario clave para Tadej Pogačar en el Tour de Francia 2025, donde finalizó en la 13° posición de la general. Su contribución al equipo, líder del ranking UCI, ha sido fundamental en sus 73 victorias de la temporada.

Narváez, nacido en Playón de San Francisco, Ecuador, se prepara también para representar a su país en el Mundial de Ciclismo en Ruta en Ruanda, programado para septiembre de 2025. Su experiencia en carreras como el Giro de Italia, donde ha ganado dos etapas, y su versatilidad como escalador y sprinter lo convierten en un candidato fuerte.

Próximos desafíos

La etapa 3 del Lidl Deutschland Tour, con un recorrido de 175,7 kilómetros, presenta un terreno mixto que podría favorecer nuevas escapadas. Narváez, a solo un segundo del liderato, buscará aprovechar su momento de forma para desafiar a Wærenskjold. La carrera concluirá el 24 de agosto en Magdeburg, donde se definirá el campeón.