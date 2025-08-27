‘Narcojeep’: Policía descubre 200 kilos de cocaína camuflados en un vehículo en Napo

El 26 de agosto de 2025, en Pungarayacu, cantón Tena, la Policía Nacional incautó 200 paquetes de cocaína escondidos en un ‘Narcojeep’, deteniendo a dos ciudadanos presuntamente vinculados al tráfico de drogas.

Hallazgo del ‘Narcojeep’ en Napo

La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) ejecutaron un operativo terrestre en Napo. Durante la acción, interceptaron un vehículo tipo jeep conducido por Dylan Ricardo P. R., acompañado de Jefferson Jhonatan R. C.

Mediante perfilamiento y observación, los agentes detectaron anomalías en la carrocería. Tras una inspección detallada, hallaron un doble fondo en el piso. Allí estaban ocultos 200 paquetes tipo ladrillo, envueltos en cinta café.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 195,78 kilos.

Valor millonario del cargamento del ‘Narcojeep’

El decomiso representa un golpe económico para las redes criminales. En Ecuador, la droga incautada alcanzaría un valor de 445 mil dólares. En Estados Unidos, se estima en 5,8 millones, mientras que en Europa superaría los 9,1 millones.

Además de la droga, los uniformados incautaron dos teléfonos móviles y el vehículo. Los dos ciudadanos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial, junto con los indicios.

“El procedimiento demuestra la efectividad del trabajo de inteligencia y control fronterizo”, se señaló a través de la página institucional de la Policía. En un video publicado en la cuenta oficial de la institución, se observa cómo estaba el doble fondo en el vehículo y cómo cada vez hay más ingenio para camuflar esta sustancia ilícita para trasladarla por las carreteras del país.

Antecedentes de incautaciones en Napo

En los últimos años, la provincia amazónica de Napo se ha convertido en un corredor estratégico del narcotráfico. En 2024, las autoridades decomisaron más de 800 kilos de cocaína en distintos operativos de la zona, según el Ministerio del Interior.

El caso del ‘Narcojeep’ confirma cómo las organizaciones criminales aprovechan rutas amazónicas para transportar droga hacia mercados internacionales, utilizando caminos secundarios y zonas boscosas para evadir controles.

Estrategia nacional contra el narcotráfico

La incautación del ‘NarcoJeep’ forma parte de la política de seguridad nacional que busca frenar a las bandas del narcotráfico transnacional.

Estas acciones se enmarcan en el esfuerzo por reducir la violencia criminal que afecta a varias provincias y que se relaciona directamente con las disputas por el control de rutas y cargamentos de droga (31).