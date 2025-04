Naomi Campbell y su confesión: La Met Gala ya no es para ella

¿El fin de una era? La supermodelo Naomi Campbell, de 54 años, reveló que no asistirá a la Met Gala 2025 del 5 de mayo, citando su edad y la ansiedad que le genera el evento, según un video de su serie Being Naomi en YouTube.

Naomi Campbell, ícono de la moda y veterana de la Met Gala, ha decidido cerrar un capítulo. La supermodelo británica, que ha deslumbrado en la alfombra del Metropolitan Museum of Art durante más de 30 años, confesó en su serie Being Naomi en YouTube que la edición de 2024 fue su última. “Este es mi último Met. No puedo… Soy demasiado mayor. La ansiedad es demasiado para mí”, dijo mientras se preparaba para el evento del año pasado.

Con 20 o 21 asistencias a la Met Gala, Campbell es una de las figuras más emblemáticas del evento. En 2024, brilló con un vestido turquesa de Burberry, pero su declaración ha sacudido al mundo de la moda. “No sé cuántas veces he ido, ¿20 o 21? Imagínense”, añadió con una mezcla de nostalgia y cansancio.

Una reina que no sigue reglas

La Met Gala, conocida como la “noche más importante de la moda”, exige que los invitados sigan un tema anual. En 2024, fue Bellezas durmientes: El despertar de la moda, y para 2025, será Extrafino: Sastrería de Estilo Negro. Pero Campbell siempre ha ido a su ritmo. “No sigo los temas, lo siento. Solo fluyo”, confesó en el video. Su vestido plateado de Burberry en 2024 fue un guiño a su estilo libre, no al tema.

Esta actitud rebelde la ha definido desde su debut en 1990, invitada por Gianni Versace. Desde entonces, ha llevado looks memorables, como el sari inspirado en Chanel de 2010 o el rosa chiffón de Valentino en 2019.

Ansiedad y una vida nueva

¿Por qué abandonar un evento donde es reina? Además de sentirse “demasiado mayor”, Campbell habló de la ansiedad que le genera la preparación. En febrero de 2025, el actor Jason Isaacs reveló que le dio un discurso motivacional antes de un desfile de Burberry en London Fashion Week, ya que Naomi estaba nerviosa por una lesión en la rodilla. “Hablamos mucho de rodillas. La animé para que brillara”, contó.

Ser madre de dos hijos, una hija nacida en 2021 y un hijo en 2023, también ha cambiado sus prioridades. “Ahora viajo máximo 48 horas para no alterar la rutina de mis hijos”, dijo Campbell a Evening Standard. En 2022, compartió en Instagram una foto de su hija viendo la Met Gala desde su silla alta, un momento que conmovió a sus fans.

Tensiones con Anna Wintour

Otro factor podría ser su relación con Anna Wintour, la poderosa editora de Vogue y organizadora de la Met Gala. En septiembre de 2024, durante los Fashion Row’s Fashion Show and Style Awards en Harlem, Wintour bromeó sobre la impuntualidad de Campbell al presentarla. Campbell respondió en el escenario: “No fue mi elección tener a la otra mujer”, refiriéndose a Wintour, y prefirió la presentación de Samira Nasr, editora de Harper’s Bazaar.

A pesar del roce, Campbell agradeció a Wintour por apoyarla desde 1987, cuando era una joven modelo negra en Londres. Pero la tensión, según medios como Daily Mail, podría haber influido en su decisión.

Un legado imborrable

La ausencia de Campbell en la Met Gala 2025, que contará con coanfitriones como Colman Domingo y Pharrell Williams, dejará un vacío. Su impacto en la moda, desde ser parte de The Trinity en los 80 con Christy Turlington y Linda Evangelista, hasta romper barreras como modelo negra, es innegable.

En redes sociales, los fans ya comparten montajes de sus mejores looks en la Met Gala, desde el vestido de lentejuelas de Versace en 1995 hasta el rosa de Chanel en 2023. “Naomi es la Met Gala”, escribió un usuario.

Aunque Campbell dice que no volverá, sus asistentes no le creyeron. “Palabras famosas”, bromeó uno en el video. Con la Met Gala 2025 a días de distancia, las especulaciones crecen. ¿Cumplirá su promesa o sorprenderá con un regreso? Por ahora, Naomi Campbell deja claro que, a sus 54 años, prefiere la calma a la alfombra roja.