Mushuc Runa e Independiente del Valle definirán mañana el pase a cuartos de final en la Sudamericana; los ‘rayados’ llegan con ventaja mínima

El fútbol ecuatoriano tendrá este martes 19 de agosto un duelo crucial en la Conmbeol Sudamericana cuando Mushuc Runa reciba a Independiente del Valle en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Será por el partido de vuelta de los octavos de final del torneo sudamericano. El encuentro está programado para las 19h30.

El compromiso definirá qué equipo ecuatoriano se mantendrá en competencia internacional y se instale entre los ocho mejores del torneo. En la ida, disputada el 12 de agosto en el estadio Banco de Guayaquil, Independiente se impuso por la mínima diferencia (1-0), con gol del argentino Claudio Spinelli, por lo que parte con ventaja. Sin embargo, la serie sigue abierta y cualquier resultado en Quito puede cambiar el rumbo.

Un Mushuc Runa en recuperación

El equipo del “Ponchito”, dirigido por Paúl Vélez, ha atravesado una temporada irregular en la LigaPro, con una racha de 13 partidos sin ganar que lo dejó en zona comprometida. No obstante, logró cortar esa sequía el pasado fin de semana con un triunfo 1-0 sobre Aucas, resultado que devolvió confianza al plantel y a su afición.

En el arco, el uruguayo Rodrigo Formento ha sido una de las figuras más destacadas del conjunto de Mushuc Runa. Mientras que en la defensa, Bryan Bentaberry y Dennys Quintero aportan solidez, mientras que en el medio campo destaca el liderazgo de Steven Tapiero. En ataque, los nombres de Cristian Penilla, Robert Burbano, Jonathan Dos Santos y Joaquín Vergés aparecen como las principales cartas para buscar la remontada.

Independiente, con ventaja y jerarquía

Por su parte, Independiente del Valle llega con la misión de ratificar su condición de favorito. El conjunto de Sangolquí es líder en el campeonato nacional y mantiene regularidad en todos los torneos en los que compite. El pasado sábado derrotó 2-1 a Orense con una mezcla de suplentes y juveniles, preservando a varios titulares para el compromiso internacional.

El entrenador español Javier Rabanal reconoció en rueda de prensa que la serie está abierta, a pesar de la ventaja conseguida. “No podemos especular con el 1-0 de la ida, tenemos que salir a ganar. El Atahualpa siempre nos sienta bien y queremos demostrarlo nuevamente”, aseguró. El técnico de Independiente confirmó que solo tiene dos bajas: Briones, lesionado de larga duración, y Zabala, con molestias físicas.

Entre los jugadores a seguir se encuentran el portero Guido Villar, los defensores Richard Schunke y Mateo Carabajal, así como los mediocampistas Jordy Alcívar y Patrik Mercado. En ofensiva, la experiencia de Claudio Spinelli y el empuje del juvenil Darwin Guagua son las principales armas del conjunto negriazul.

Un duelo interesante

El antecedente más próximo entre ambos equipos es el de la ida, donde Independiente se impuso 1-0. Pero Mushuc Runa ya demostró en la fase de grupos de esta misma Sudamericana que es capaz de sorprender, tras clasificar como el mejor primero entre todos los equipos participantes.

El estadio Olímpico Atahualpa será testigo de un partido de alta tensión. Mientras Mushuc Runa buscará una remontada histórica para seguir escribiendo páginas en el fútbol internacional, Independiente del Valle intentará sellar su pase a los cuartos de final y confirmar su papel protagónico en el continente.