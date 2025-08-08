Mushuc Runa confirma a Paúl Vélez como su nuevo entrenador en un momento clave de la temporada

El director técnico ecuatoriano, Paúl Vélez, es el nuevo estratega de Mushuc Runa. Vélez asumió el cargo este jueves 7 de agosto de 2025, tras la salida del argentino Fabián Frías. El objetivo principal es sacar al equipo de la crisis en la que se encuentra.

La directiva del equipo de Tungurahua confirmó la noticia y publicó fotografías del estratega en su primer entrenamiento.

Un cambio de dirección para superar la crisis

La llegada de Paúl Vélez se produce en un momento delicado para el equipo. El ‘Ponchito’ está en el último lugar de la tabla de la LigaPro. La situación es alarmante. El equipo también fue eliminado de la Copa Ecuador. Este contexto de crisis deportiva llevó a la directiva a buscar un cambio inmediato.

Fabián Frías, el técnico saliente, solo dirigió al equipo por 16 días. Su paso fue muy breve. La afición esperaba un golpe de timón. La directiva actuó con rapidez.

El nuevo estratega cuenta con experiencia en el fútbol ecuatoriano. Su trayectoria es reconocida. Los hinchas esperan que su llegada impulse una reacción positiva. La tarea de Paúl Vélez no será fácil. Él enfrenta un panorama complejo. El equipo necesita sumar puntos con urgencia para salir del fondo. Su primer reto será levantar la moral del plantel. Los jugadores se mostraron receptivos en la primera práctica.

Desafíos en el horizonte: Copa Sudamericana e Independiente del Valle

Además de la situación en la liga local, el equipo afronta un desafío internacional. Mushuc Runa jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su rival será Independiente del Valle. Este partido es un reto de gran magnitud. Independiente del Valle es uno de los equipos más fuertes del continente. El equipo de Paúl Vélez debe prepararse para este enfrentamiento.

El estratega tiene poco tiempo para trabajar. La urgencia es alta. Él debe planificar la estrategia para ambos frentes. La directiva confía en la capacidad de Vélez. Su experiencia será fundamental en estos partidos clave. Los aficionados esperan un buen desempeño. La Copa Sudamericana es una oportunidad para mostrar un nuevo rostro. El equipo busca dar vuelta la página.

El nuevo cuerpo técnico y el futuro inmediato

Paúl Vélez ya está trabajando con el plantel. Inmediatamente, se puso el overol. El entrenador y su cuerpo técnico han llegado para asumir el compromiso. Las fotografías publicadas por el club muestran al estratega dirigiendo la práctica. El ambiente parece ser de optimismo.

Los jugadores recibieron al nuevo técnico. El club se enfocó en mostrar una transición ordenada. El futuro de Mushuc Runa depende de este cambio.

La afición espera que el equipo mejore su rendimiento. El primer objetivo es salir del último lugar de la tabla. El trabajo de Paúl Vélez será observado de cerca. La hinchada anhela victorias. Mushuc Runa busca un nuevo comienzo. El equipo se prepara para sus próximos desafíos.