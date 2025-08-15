COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Mushuc Runa busca romper su racha ante Aucas en el Estadio Echaleche

Mushuc Runa regresa al Estadio Echaleche para recibir a Aucas este 16 de agosto a las 14h00 por la Fecha 25 de LigaPro 2025.
Mushuc Runa busca romper su racha ante Aucas en el Estadio Echaleche
Mushuc Runa busca romper su racha ante Aucas en el Estadio Echaleche
Mushuc Runa se enfrentará a Aucas este sábado 16 de agosto de 2025 a las 14h00 en el Estadio Echaleche, en Ambato, Ecuador, por la Fecha 25 de la LigaPro Serie A, tras recibir la autorización de la LigaPro para volver a su estadio después de más de seis meses de ausencia. El partido es clave para el Ponchito, último en la tabla, en su lucha por evitar el descenso.

Regreso al Echaleche

Mushuc Runa volverá a jugar como local en el Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa (Echaleche) tras una clausura desde octubre de 2024, debido a incumplimientos en normas de construcción, según un comunicado. El equipo ambateño, que jugó en el Estadio La Cocha (Latacunga) y el Estadio Olímpico (Riobamba) durante 2025, recibió la aprobación de la LigaPro para regresar a su sede.

El club aclaró. “No existe ningún acercamiento formal ni acuerdo vigente con el Municipio de Ambato respecto al uso del estadio”. El retorno se concretará frente a Aucas, en un duelo donde el Ponchito buscará romper una racha de 13 fechas sin victorias.

Mushuc Runa no podrá contar con el volante Stiven Tapiero, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Aucas, por su parte, estará sin su técnico Gabriel Pereyra en el banquillo, suspendido por dos partidos.

Situación en la LigaPro

Mushuc Runa, dirigido por Paúl Vélez, ocupa el 16° lugar con 17 puntos tras 4 victorias, 5 empates y 15 derrotas en 24 partidos. El equipo es el más goleado del torneo, con 43 goles en contra, y lleva cuatro derrotas consecutivas, la última un 1-2 ante Libertad el 9 de agosto. Con un promedio de 1.08 goles por partido, el Ponchito está a 7 puntos de Manta FC, penúltimo, en la lucha por evitar el descenso.

Aucas, bajo la dirección interina tras la sanción de Pereyra, se ubica en el 4° puesto con 38 puntos (11 victorias, 5 empates, 8 derrotas). Los capitalinos vienen de vencer 1-0 a LDU Quito el 9 de agosto en el superclásico capitalino. Con un promedio de 1.38 goles por partido, buscan consolidarse en la zona de clasificación al hexagonal final.

Jugadores clave

Mushuc Runa depende de jugadores como Carlos Orejuela, Cristian Penilla y Elián Caicedo que han marcado tres goles cada uno. En Aucas, destacan Michael Carcelén (8 goles y 5 asistencias), Brian Montenegro (7 goles), Bruno Miran (6) y Luis Cano (4 goles). La ausencia de Tapiero podría afectar el mediocampo del Ponchito, mientras que Aucas buscará aprovechar su efectividad ofensiva.

Antecedentes recientes

El último enfrentamiento entre ambos fue el 27 de abril de 2025, cuando Aucas ganó 2-0 en Quito. En el Estadio Echaleche, el antecedente más reciente data del 30 de marzo de 2024, con victoria de Aucas por 2-0. En los últimos cinco duelos, Aucas suma tres victorias, Mushuc Runa una, y un empate.

Importancia del duelo

Con cinco fechas restantes en la primera etapa de la LigaPro 2025, Mushuc Runa necesita sumar urgentemente para salir del fondo de la tabla y evitar el descenso. Aucas, a 12 puntos del líder Independiente del Valle, busca mantenerse en los primeros puestos para asegurar su lugar en el hexagonal final.

