Mushuc Runa busca a Paúl Vélez tras eliminación en Copa Ecuador y crisis en LigaPro

Mushuc Runa, eliminado 3-1 por Guayaquil City en la Copa Ecuador el 6 de agosto de 2025, enfrenta una crisis deportiva que ha llevado a Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio, a contactar a Paúl Vélez para asumir como director técnico. Esto tras la inminente salida de Fabián Frías, con el objetivo de revertir la posición de descenso en la LigaPro. Crisis deportiva y eliminación copera El cuadro del ‘ponchito’ sufrió una derrota 3-1 ante Guayaquil City en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025. Los goles de Edinson Mero, Manu Palma, y Miller Bolaños sellaron la eliminación del ‘Ponchito’, con un descuento de Jonathan Dos Santos. Esta caída se suma a la complicada situación en la LigaPro, donde el equipo ocupa el último lugar en la tabla acumulada, con riesgo de descenso. El club no ha ganado en el torneo local desde el 3 de mayo, cuando venció 4-3 a Macará. Desde entonces, ha acumulado derrotas y empates, profundizando su crisis. La llegada de Fabián Frías el 22 de julio no logró cambiar el rumbo, con el equipo sumando solo 17 puntos en la temporada.

Cambio en la dirección técnica

Ante los malos resultados, Luis Alfonso Chango , presidente vitalicio de Mushuc Runa, ha decidido buscar un nuevo entrenador. Según reportes , Chango contactó a Paúl Vélez , experimentado técnico ecuatoriano, para asumir el cargo. La salida de Fabián Frías es inminente, tras menos de un mes en el puesto y dos eliminaciones en Copa Ecuador, incluyendo una previa con Centro Deportivo Olmedo ante Liga de Quito.

Paúl Vélez, el candidato principal

Paúl Vélez , con experiencia en clubes como Macará, Deportivo Cuenca, y Técnico Universitario, es el principal candidato para dirigir a Mushuc Runa. En 2025 , Vélez fue despedido de Técnico Universitario tras una racha de malos resultados, con un rendimiento del 13,33% en las primeras cinco fechas de la LigaPro. Pese a esto, su trayectoria lo posiciona como una opción para intentar salvar al ‘Ponchito’ del descenso.



El club espera confirmar el nombramiento en las próximas horas, con Vélez liderando los entrenamientos para el próximo partido de LigaPro contra Libertad, programado para el 9 de agosto en el Estadio Olímpico de Riobamba .

Próximos retos de Mushuc Runa

Mushuc Runa, que en 2025 destacó en la Copa Sudamericana al liderar su grupo, no ha replicado ese éxito en el ámbito local. El equipo se encuentra en el último lugar de la LigaPro con 17 puntos . Además, enfrentará a Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Sudamericana, con partidos de ida y vuelta el 12 y 19 de agosto .



La directiva, liderada por Chango, busca un cambio urgente para evitar el descenso y mejorar el rendimiento en ambas competiciones. La posible llegada de Vélez representa una apuesta por la experiencia local para estabilizar al equipo.

Expectativas y agenda inmediata