Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Insólito

Ugandés con doce esposas y 102 hijos enfrenta desafíos para mantener a su familia

El sustento de la familia depende de dos acres de tierra y trabajos esporádicos, como recolectar leña o realizar tareas para vecinos.
Musa Hasahya Kasera, un ugandés de 70 años, enfrenta dificultades para sostener a su extensa familia de doce esposas,
El ugandés Musa Hasahya Kasera (der) junto a varias de sus esposas, hijos y nietos.
Musa Hasahya Kasera, un ugandés de 70 años, enfrenta dificultades para sostener a su extensa familia de doce esposas,
El ugandés Musa Hasahya Kasera (der) junto a varias de sus esposas, hijos y nietos.

José Moreira

Redacción ED.

