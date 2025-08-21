Murió el “juez más amable de EE.UU.”: Frank Caprio pierde la batalla contra el cáncer

Frank Caprio, juez emérito de Providence, Rhode Island, y estrella del programa Caught in Providence, falleció el 20 de agosto de 2025, a los 88 años, después de enfrentar una larga batalla contra un cáncer de páncreas, cuyo diagnóstico se hizo público en diciembre de 2023.

Frank Caprio y su trayectoria y legado televisivo

Frank Caprio se desempeñó como juez principal del tribunal municipal de Providence desde 1985 hasta su retiro en 2023. Durante ese tiempo, se ganó una reputación por su enfoque empático e inclusivo en casos menores, lo que lo convirtió en una figura querida y singular del sistema judicial.

Su estilo distinto cobró fama internacional gracias al programa Caught in Providence, emitido entre 2018 y 2020, el cual fue nominado en varias ocasiones a los Daytime Emmy. Clips del programa, que mostraban su calidez y justicia equilibrada, se viralizaron en redes sociales, acumulando miles de millones de reproducciones.

El diagnóstico y su lucha pública

En diciembre de 2023, Caprio reveló a través de redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas. Solicitó apoyo en forma de oraciones y agradeció el cariño recibido durante su tratamiento, que incluyó radioterapia y atención médica especializada. A inicios de 2025, manifestó su determinación de enfrentar la enfermedad con esperanza y fe.

Menos de 24 horas antes de su fallecimiento, compartió un emotivo video desde su cama hospitalaria en el que anunció un avance en su deterioro de salud y pidió nuevamente ser recordado en las oraciones del público.

Reacciones y reconocimiento

Medios locales y nacionales, así como autoridades políticas de Rhode Island, recordaron el impacto positivo de su labor. El gobernador Dan McKee declaró que Caprio era “un tesoro del estado” y ordenó que las banderas ondearan a media asta en su memoria.

La familia, en su comunicado, destacó su legado: fue un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo dedicado, cuya humildad, bondad y compasión marcaron profundamente a quienes lo conocieron.

¿Quién era Frank Caprio?

Caprio representa un referente de justicia humana, donde la ley y la comprensión se equilibran con equidad. Su fallecimiento resuena no solo en el ámbito judicial, sino también en la sociedad digital, que encontró en él un modelo de empatía institucional.

Su trayectoria académica y pública incluye estudios en Providence College y Suffolk University Law School, así como su servicio en la Guardia Nacional de Rhode Island antes de asumir la judicatura.