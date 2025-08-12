Municipio espera el asfalto para retomar el recapeo de calles. ¿Qué calles están consideradas?

Los trabajos de recapeo en las calles de Portoviejo se podrían retomar esta semana, si Petroecuador empieza a proveer asfalto. La empresa estatal informó que la Refinería de Esmeraldas reinició sus operaciones el pasado 31 de julio, para poner en marcha las unidades Crudo 2 y Vacío 2, claves para la producción de combustibles y de asfalto.

Sin embargo, habría una nueva suspensión en la dotación del material. El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, informó que esperan la provisión de asfalto para continuar con la planificación que tienen desde inicios del 2025. Una vez que llegue el asfalto, se retomarán los trabajos de recapeo. “Tenemos 17 kilómetros de calles que van a ser renovadas con el asfalto”, anunció.

Más de dos meses sin asfalto

Los trabajos de recapeo en las calles de Portoviejo se suspendieron a finales de mayo, luego de que la Refinería de Esmeraldas paralizó su operación producto de un incendio ocurrido el 26 de mayo.

Desde el mes de julio, el Municipio de Portoviejo inició trabajos de bacheo con asfalto en frío. Pedro Pablo Vega, director de Mantenimiento e Infraestructura Vial del municipio, informó que los trabajos se han realizado con el material que han recuperado con la maquinaria (fresadora) en varias arterias que han intervenido.

Estas son las calles que serán intervenidas

Una vez que llegue el asfalto, retomarán la planificación que tenían en el mes de mayo. Vega recalcó que los primeros trabajos de recapeo serán para culminar el tramo de la avenida Urbina. Luego, irán a la calle 21 de Diciembre de la ciudadela El Florón, que ha quedado a nivel granular y que está generando problemas de polvo.

Los trabajos en esta calle iniciaron en mayo, pero no han podido ser culminadas por la falta de asfalto. La intervención de esta calle abarca 632 metros, desde la intersección con la calle Jaime Roldós Aguilera, hasta el ingreso a la ciudadela Vicente Véliz.

Otras arterias consideradas

La avenida Metropolitana, desde el puente Bellavista hasta el paseo Shopping, también están consideradas dentro de la planificación.

Vega indicó que en las mesas de trabajo con el alcalde, también han considerado realizar trabajos en la vía a Pachinche, desde la calle 12 de Marzo hasta Cuatro Esquina.

Serán 1,2 kilómetros de vía que se reemplazará el asfalto y beneficiará a los sectores El Puño, ciudadela Fátima y Nuevo Portoviejo. Para estos trabajos, el municipio cuenta con maquinaria que adquirió el 2024, como fresadora, compactadora, rodillos, tanquero y más vehículos.

Damián Rivera, conductor de taxi, dijo que espera que se retomen los trabajos y se consideren las calles más deterioradas. “Hay muchas calles que están llenas de bache que necesitan mantenimiento”, comentó.10