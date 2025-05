Municipio de Guayaquil responde a Fundación Rescate Animal sobre cifras de eutanasia

La Dirección de Proanimal de la Alcaldía de Guayaquil respondió este miércoles 21 de mayo de 2025 a las denuncias de la Fundación Rescate Animal sobre un presunto aumento alarmante de eutanasias en la ciudad. Carlos Román, director de Proanimal, desmintió la existencia de una política de sacrificio masivo, asegurando que se trata de una práctica restringida y transparente.

Fundación Rescate Animal

La polémica por la presunta “eutanasia masiva” de animales en Guayaquil motivó este miércoles 21 de mayo de 2025 un pronunciamiento oficial del director de Proanimal, Carlos Román. Román negó que exista una política institucional enfocada en el sacrificio de fauna urbana. Aseguró que la eutanasia es una práctica restringida, clínica y transparente.

Román respondió al comunicado de la Fundación Rescate Animal. Esta organización denunció un incremento del 250 % en eutanasias durante los primeros meses del año. También calificó la actual gestión municipal como “eutanásica”. La organización comparó las cifras de 2024 (64 eutanasias en todo el año) con las 56 registradas hasta el 28 de marzo de 2025.

«No somos una gestión eutanásica»

El director de Proanimal enfatizó que el número de eutanasias (56 casos) representa solo el 0,17 % del total de atenciones entre enero y marzo. Estas superan los 30.000 casos clínicos y procedimientos veterinarios. Román afirmó que «cada uno de esos casos está sustentado técnica y médicamente». Añadió que el 75 % de las eutanasias se realizó con la firma de responsabilidad del tutor del animal.

También explicó que las cifras presentadas por la Fundación no reflejan todo el abanico de servicios prestados por la Dirección. Según él, se enfocan solo en consultas médicas. De esta forma, omiten vacunaciones, desparasitaciones, microchips y cirugías. De enero a marzo, según Román, el Municipio ha atendido más de 40.000 casos.

Proanimal cuestiona cifras

Román aseguró que los datos divulgados por Rescate Animal contienen “errores”. También manifestó que “no hacen justicia” al trabajo realizado. Según sus cifras internas: en enero, Proanimal atendió 15.110 casos, no los 10.817 que se denunciaron públicamente. Entre enero y marzo, las consultas médicas crecieron un 37,5 %. Las atenciones médicas totales subieron un 6,79 % respecto a 2024.

Los cortes mensuales comparados por los colectivos no consideran que abril fue medido solo hasta el 15. Esto altera las estadísticas. Román afirmó: “No se puede separar la eutanasia del servicio que damos. Es parte de un servicio técnico, legal, con trazabilidad. No es control poblacional ni se hace de forma arbitraria”.

La eutanasia como último recurso: ordenanza y causas

Carlos Román recordó que la práctica de eutanasia está regulada por una ordenanza municipal. Esta establece cinco causas legítimas para su aplicación. Entre ellas están: enfermedad terminal con sufrimiento irreversible, diagnóstico de enfermedades zoonóticas o epizoóticas y agresividad grave del animal que comprometa la seguridad de las personas.

“Este servicio es humanitario. Siempre se da como último recurso y con respaldo legal, técnico y administrativo”, reiteró. Finalmente, Román invitó a los colectivos y ciudadanos a revisar la información con apertura y transparencia. “Las puertas de Proanimal están abiertas. Nuestra gestión es trazable, técnica y documentada, algo que quizás antes no pasaba”.

Fundación rescate animal y su convenio con Proanimal

En cuanto a la terminación unilateral del convenio con el municipio anunciada por Rescate Animal el 16 de mayo, el director de Proanimal afirmó que el convenio sigue vigente. La fundación no ha cumplido con el procedimiento establecido para darlo por finalizado. Román declaró: “Mantenemos un convenio vigente con ellos, pese a que digan que lo han terminado unilateralmente. No puede ser así. El mismo convenio establece que si una de las partes desea terminarlo, debe hacerlo por escrito con 30 días de anticipación, cosa que no ha pasado».