Municipio de Guayaquil rehabilita vías en Los Almendros con inversión de USD 540 mil

Con una inversión de USD 540 mil, el Municipio de Guayaquil rehabilitó 1,7 kilómetros de calles en la ciudadela Los Almendros, mejorando la movilidad, seguridad y servicios básicos para 1.300 habitantes en 2025, cumpliendo con su plan de infraestructura urbana.

Rehabilitación integral de vías y servicios

La intervención fue ejecutada por la Dirección de Obras Públicas, que retiró la carpeta vial existente, tras más de 40 años de uso, y la reemplazó por nuevo pavimento de hormigón. Esta medida garantiza tránsito seguro y duradero, optimizando la movilidad diaria de los moradores.

Durante los trabajos en la calle Gaviota, los técnicos detectaron fallas en los sistemas hidrosanitarios, incluidos el suministro de agua potable y los colectores de aguas servidas.

En coordinación con Interagua, se renovó el sistema de agua potable, que tenía más de 50 años de antigüedad, y se intervino el colector de aguas residuales, cumpliendo con el compromiso municipal de asegurar calidad en cada proyecto.

Beneficios palpables para los habitantes de Guayaquil

Los habitantes de Los Almendros destacaron la importancia de las obras. Joaquín Rizo, del Comité de Moradores, afirmó: “Dos, tres meses de molestias, pero nos quedamos con una obra para 30 o 40 años”.

El proyecto no solo mejora el pavimento, sino que también asegura la funcionalidad de los servicios básicos, evitando filtraciones y hundimientos en el futuro.

La rehabilitación contribuye a la calidad de vida, ya que facilita el acceso a transporte público, comercios y centros educativos, impactando directamente en la rutina de los vecinos.

Plan de mantenimiento vial en Guayaquil

Esta intervención forma parte del plan de mantenimiento vial del Municipio, que contempla la rehabilitación de 68 kilómetros de calles principales y secundarias en el sureste de la ciudad, con una inversión total de USD 7,8 millones.

Entre las ciudadelas beneficiadas se encuentran 9 de Octubre, Los Esteros, Guangala, La Saiba, Coviem, Valdivia, Floresta 1 y Las Tejas, además de sectores como Unión de Bananeros, Los Vergeles, Carlos Castro 2, Brisas del Guayas, 7 Lagos, Nueva Granada, Reina del Quinche, Miramar, Pablo Neruda y Proletario Sin Tierra.

El plan busca garantizar infraestructura duradera, priorizando zonas con calles deterioradas y sistemas de agua antiguos. Aquello evita problemas futuros y facilitando el tránsito seguro de vehículos y peatones.

Prioridad municipal en infraestructura

Aquiles Alvarez enfatiza la necesidad de proyectos de larga duración, que impacten de manera directa en la vida cotidiana de los habitantes. Se busca reducir los costos de mantenimiento a largo plazo.

La combinación de pavimento de hormigón y renovación de sistemas hidrosanitarios asegura que la inversión genere beneficios duraderos y sostenibles. Esta obra protege los recursos públicos y mejorando la infraestructura urbana.

Los proyectos de rehabilitación también contemplan la mejora de accesos a servicios públicos, áreas de recreación y zonas comerciales. Aquello consolida un entorno urbano más funcional y seguro.

Datos clave del proyecto: