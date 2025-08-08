Municipio de Guayaquil refuerza limpieza en Parque Samanes y avenidas aledañas

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (DACSE), ejecuta jornadas de barrido de aceras, cunetas y bordillos los martes, jueves y sábados en las inmediaciones del Parque Samanes y avenidas cercanas. Estas actividades se realizan con el objetivo de garantizar espacios limpios y seguros para la ciudadanía, con la recolección de desechos sólidos no peligrosos a cargo de la empresa contratada para la gestión de residuos.

Las labores se llevan a cabo desde las 7h00 hasta las 15h00 horas, con un equipo de 10 trabajadores que recorren las avenidas Paseo del Parque, Francisco de Orellana, Narcisa de Jesús y Teodoro Alvarado Oleas. En cada jornada, se recolectan aproximadamente 1.200 kilogramos de residuos sólidos.

Limpieza paralela en la avenida C. 23 NE en Guayaquil

Simultáneamente, se ejecutan labores de limpieza en la avenida C. 23 NE, vía que conecta la ciudadela Huancavilca Norte con la autopista Av. Narcisa de Jesús. Esta vía, con una extensión de 2.5 kilómetros, registra una recolección diaria de cerca de 3.000 kilogramos de desechos.

Estas acciones integran el compromiso del Cabildo para fortalecer la gestión de residuos sólidos en la ciudad, optimizar el mantenimiento de los espacios públicos y promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana. La adecuada limpieza contribuye a la prevención de focos de contaminación y a la mejora de la imagen urbana de Guayaquil.

Promoción de corresponsabilidad ciudadana en Guayaquil

Desde la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales se exhorta a la población a colaborar evitando arrojar basura en lugares públicos. Además, se recuerda que el manejo adecuado de los residuos está regulado por ordenanzas municipales que buscan mantener una ciudad limpia, ordenada y libre de sanciones administrativas.

La limpieza periódica de aceras, cunetas y bordillos es una medida clave para evitar acumulaciones de basura que pueden generar problemas sanitarios y afectar la calidad de vida de los habitantes. Esta labor es complementaria a otras estrategias municipales que incluyen campañas de educación ambiental y la instalación de puntos de reciclaje.

Compromiso municipal y desafíos ambientales

El Municipio de Guayaquil trabaja en la optimización de la recolección de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos. Para ofrecer mejores condiciones a sus habitantes. El fortalecimiento de estas actividades se enmarca en un plan integral de manejo ambiental. Lo que se realiza también aborda la reducción del impacto de los desechos sólidos en la ciudad.

Para ello, se coordina con empresas especializadas, se asignan recursos humanos y se aplican tecnologías que contribuyen a mejorar la eficiencia de la limpieza urbana. Así, Guayaquil avanza en la construcción de una ciudad más sostenible y habitable.