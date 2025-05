Municipio de Guayaquil plantea tarifa de hasta USD 45 por uso de canchas sintéticas

El Municipio de Guayaquil impulsa una nueva ordenanza que busca regular el uso exclusivo y temporal de áreas dentro de los más de 2.300 parques y espacios públicos de la ciudad, proponiendo el cobro de regalías a personas o empresas que utilicen estos espacios con fines comerciales, recreativos o sociales. La propuesta, gestionada por la Empresa Pública de Parques (Parques EP), establece una tabla de tarifas diferenciadas. La medida, que se socializa actualmente, responde a la necesidad de garantizar el mantenimiento de estos espacios.

Tarifas propuestas para el Uso de espacios públicos

La propuesta de ordenanza del Municipio de Guayaquil, publicada en el portal municipal, detalla las tarifas para el uso de diversos espacios públicos. En las canchas deportivas, los campos sintéticos de fútbol son los más afectados por las tarifas los fines de semana. Una cancha pequeña podría costar hasta USD 10 por hora, mientras que una mediana alcanzaría los USD 20 por hora. El costo para una cancha grande podría llegar a USD 45 por hora. Estas cifras forman parte del borrador del documento.

Variedad de actividades sujetas a cobro

El proyecto de ordenanza no se limita solo a las canchas deportivas. Contempla el cobro por una amplia gama de actividades y estructuras. Por ejemplo, los carritos de helado tendrían una tarifa de USD 58 al mes. Las carretas de comida rápida pagarían USD 336 al mes. Los juegos infantiles mecánicos podrían llegar a costar hasta USD 1.000 al mes. Los inflables, dependiendo de su tamaño, tendrían un costo de entre USD 86 y USD 194. Los eventos sociales o fotográficos, con una duración máxima de cinco horas, ascenderían a USD 80. También se incluyen stands, carpas, triciclos, botes a pedal y carros a pedal en esta regulación. Actividades temporales como ferias o torneos también se encuentran sujetas a estas nuevas disposiciones.

Justificación municipal y objeciones desde el concejo

La Dirección de Ambiente del Municipio justifica esta iniciativa por la necesidad de asegurar el mantenimiento de los espacios públicos. Se ha estimado que el costo anual de mantener estos parques asciende a USD 10 millones. La directora de Ambiente, Isabel Tamariz, explicó que la ordenanza busca una «corresponsabilidad» con los usuarios. Aseguró, además, que los valores propuestos no son definitivos y podrían modificarse tras la etapa de socialización. Los estudios técnicos y el análisis del poder adquisitivo por zonas han servido de base para la definición de estas tarifas.

La concejala Ana Belén Chóez (PSC) ha expresado su desacuerdo, calificando la propuesta como una medida recaudatoria sin enfoque social ni técnico. Chóez considera que el modelo planteado olvida «la razón de ser de lo público». Advierte que la medida podría excluir a quienes no puedan pagar por el uso de los espacios públicos.

Impacto social y transparencia presupuestaria

La concejala Chóez cuestionó la falta de socialización directa con los actores involucrados. Enfatizó que «la participación no es sólo colocar el proyecto en el portal municipal». También subrayó que la propuesta no contempla el actual contexto de inseguridad en la ciudad. Los comerciantes ya enfrentan amenazas y pagos extorsivos, especialmente en ciertas zonas. «No puedes avanzar al cobro del uso de espacio público cuando en el propio espacio público no hay seguridad”, advirtió.

Chóez exigió mayor transparencia en la gestión de los recursos destinados al mantenimiento de parques. Solicitó que se muestren las partidas presupuestarias y la ejecución de los fondos. En este contexto, la concejala anunció que hoy, 26 de mayo de 2025, presentará un oficio de fiscalización. Dicho oficio busca solicitar a Parques EP la ejecución presupuestaria del último año. También pedirá la justificación técnica que respalda el cobro de estas tarifas.

Proceso legislativo de la ordenanza

La ordenanza aún no ha sido sometida a debate en el Concejo Cantonal de Guayaquil. Este paso es obligatorio para su aprobación. La propuesta deberá pasar por dos sesiones de discusión. Podría modificarse si se reciben observaciones técnicas, ciudadanas o políticas. La iniciativa sigue generando debate. Especialmente afecta a los sectores donde el espacio público es también un espacio de trabajo, convivencia y subsistencia.