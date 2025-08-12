COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Guayaquil
Obra Pública

Municipio de Guayaquil invertirá USD 73 millones en obras viales, hidrosanitarias y comunitarias

Guayaquil ejecutará un paquete de obras por USD 73 millones en 2025, priorizando servicios básicos, recuperación urbana y mejora de espacios comunitarios en varios sectores.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Guayaquil ejecutará un paquete de obras por USD 73 millones en 2025, priorizando servicios básicos, recuperación urbana y mejora de espacios.
Guayaquil ejecutará un paquete de obras por USD 73 millones en 2025, priorizando servicios básicos, recuperación urbana y mejora de espacios.

Carlos Delgado

Redacción ED.

Carlos Delgado

Redacción ED.

Nacido en Jaramijó, el 11 de marzo de 1977, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialida... Ver más

[email protected]

El Municipio de Guayaquil invertirá USD 73 millones en un plan de obras públicas que se ejecutará en lo que resta de 2025, incluyendo proyectos viales, hidrosanitarios y de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la infraestructura urbana.

Guayaquil con obras viales y urbanísticas

En Pascuales comenzará la instalación del alcantarillado sanitario, uno de los proyectos más representativos de la actual administración municipal. La obra, con un presupuesto de USD 8,2 millones, incluye pavimentación de calles, drenaje pluvial e iluminación LED para mejorar la movilidad y las condiciones sanitarias.

Paralelamente, continúa la construcción del Quinto Acueducto, una infraestructura clave que permitirá garantizar el suministro de agua potable y optimizar el servicio para más de 500.000 habitantes de cooperativas del noroeste.

En el centro de la ciudad, la calle Panamá será renovada con un diseño que conservará su valor patrimonial y atractivo turístico. El tramo entre las calles Roca y Aguirre tendrá una inversión de USD 1,2 millones e incluirá áreas de esparcimiento y locales comerciales.

Defensoría abre investigación por muertes de neonatos en hospital Universitario de Guayaquil

Renovación de imagen urbana y movilidad en Guayaquil

El plan municipal incluye el inicio del soterramiento de cables en Urdesa, en coordinación con el programa Ruta Urdesa. Esto para mejorar el entorno visual y la seguridad de instalaciones eléctricas.

Otras intervenciones viales abarcan la reconstrucción de un tramo de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y la avenida Rodrigo Ycaza, la repotenciación de calles en Miraflores, Sauces y Guasmo Sur, así como la renovación de luminarias LED en la Vía Perimetral.

También se ejecutarán mejoras de calles, pasos peatonales y espacios públicos en sectores como Atarazana, Aguirre Abad, Los Senderos, Sergio Toral, Mapasingue y Valle de la Flor.

Espacios públicos y parques

Entre los proyectos de recreación destaca la rehabilitación integral del parque Clemente Yerovi, en Kennedy Norte, con una inversión de USD 2,3 millones para renovar canchas y ampliar áreas verdes.

Además, se intervendrán la cancha deportiva de Sergio Toral 2 y parques en los sectores Paquisha, Los Vergeles, Lotes con Servicio Alegría, Julio Cartagena, Bello Horizonte y 12 de Octubre.

Estas acciones buscan ampliar la oferta de espacios recreativos y fomentar la actividad física en barrios de distintas zonas de la ciudad.

Infraestructura comunitaria y social

Dentro de las obras con enfoque social se contempla la construcción de un nuevo albergue ciudadano en el Hospital Bicentenario. También la remodelación del bloque naranja del Centro de Arte Comunitario ZUMAR. Cosnta también la creación de una Unidad Municipal Distrital en el sector Kennedy, dentro del espacio cultural Guayarte.

Estos proyectos están orientados a ofrecer servicios de atención, cultura y gestión comunitaria a los habitantes.

Obras hidrosanitarias

La inversión destinada a infraestructura hidrosanitaria alcanzará USD 33 millones. Entre los trabajos previstos están la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Sergio Toral 1. También la rehabilitación de redes de agua potable en varios sectores del sur.

Según el cronograma municipal, estas obras atenderán a zonas históricamente desatendidas en materia de servicios básicos, reduciendo riesgos sanitarios y mejorando el abastecimiento.

Contexto y alcance del plan

Entre junio de 2024 y junio de 2025, la administración municipal habrá destinado USD 293 millones a obra pública. Esto, de acuerdo con el plan integral, busca dinamizar la economía local y garantizar un desarrollo urbano equilibrado en Guayaquil.

El Municipio ha señalado que la priorización de proyectos responde a criterios de equidad territorial, modernización de servicios y recuperación de espacios de uso comunitario.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los pasajes aéreos en Manta subirán por cambios en precios de combustible

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los pasajes aéreos en Manta subirán por cambios en precios de combustible

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los pasajes aéreos en Manta subirán por cambios en precios de combustible

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO