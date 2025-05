Municipio de Guayaquil informa 56 eutanasias a animales en el primer cuatrimestre de 2025

La Dirección Pro Animal del Municipio de Guayaquil ha informado la aplicación de 56 eutanasias a animales entre enero y abril de 2025, generando un intenso debate con grupos animalistas que respaldan la labor de la exdirectora Eliana Molineros, quien es señalada por la actual administración como la presunta impulsora de las críticas por una supuesta campaña de desprestigio.

Municipio de Guayaquil: aclara la situación

El comunicado oficial de la dirección Pro Animal del Municipio de Guayaquil busca aclarar la situación y desmentir las acusaciones de colectivos animalistas, quienes denuncian un aumento injustificado en la práctica de eutanasias y una presunta falta de atención a los animales rescatados y alojados en el albergue municipal. La polémica se centra en la gestión actual de la dirección y la anterior administración, a cargo de Eliana Molineros.

La dirección municipal, en respuesta a las denuncias, enfatizó que las 56 eutanasias realizadas en 2025 corresponden a decisiones estrictamente clínicas. «Todos los casos de eutanasia aplicados este año fueron decisiones clínicas, no administrativas. No se trata de controlar la población, sino de aliviar sufrimientos irreversibles», señaló el comunicado, buscando desvincular la práctica de objetivos de control poblacional y enfocándola en el bienestar animal.

Transparencia en los procedimientos

La Dirección Pro Animal ha detallado que del total de eutanasias aplicadas, el 60,7% fueron en animales con enfermedades terminales. Adicionalmente, se destacó que el 75% de estos casos contaron con la aprobación explícita del tutor del animal, lo que, según la dirección, valida la base ética y consensuada de las decisiones tomadas. Esta información se presenta como prueba de la rigurosidad y el apego a protocolos.

Otro punto crucial expuesto por la dirección Pro Animal es el aumento del 37% en las consultas médicas a mascotas entre enero y marzo de 2025, en comparación con el mismo período de la administración anterior, liderada por Molineros.

Este incremento se interpreta como una mejora en la atención y el cuidado animal bajo la gestión actual. La dirección subrayó: «¿La diferencia con el pasado? Hoy cada caso está firmado, documentado, trazado», en una clara alusión a la presunta falta de documentación en gestiones previas.

Acusaciones cruzadas y denuncias

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha manifestado públicamente su convencimiento de que Eliana Molineros estaría detrás de las quejas y denuncias de los grupos animalistas. Según el alcalde, las críticas no serían genuinas, sino parte de una estrategia política. La dirección Pro Animal, en línea con esta postura, añadió en su comunicado: «Aquí no se improvisa. Se actúa con compasión clínica, no con impulsos políticos».

La situación ha escalado al punto de que la Dirección Pro Animal incluso ha interpuesto una denuncia por presuntas irregularidades detectadas durante la gestión anterior de Bienestar Animal, lo que añade una dimensión legal al conflicto.

Por su parte, Eliana Molineros, exdirectora de Bienestar Animal y veterinaria de profesión, ha respondido a las acusaciones calificándolas de una campaña de desprestigio. Molineros, quien ha sido gobernadora del Guayas, indicó a un periódico local que desconoce las razones exactas por las que el alcalde Alvarez persiste en las acusaciones en su contra tras su salida del Municipio.

Debate animalista

El debate sobre la eutanasia animal es un tema recurrente y sensible en la comunidad animalista, donde se prioriza la vida y el bienestar de los animales. Las organizaciones defienden un enfoque que priorice la rehabilitación y la búsqueda de hogares para animales en situación de calle, reservando la eutanasia para casos extremos de sufrimiento irreversible.

Esta discusión en el Municipio de Guayaquil refleja una tensión común entre la necesidad de gestionar la población animal y las expectativas de protección y rescate. La transparencia en los procedimientos y la justificación clínica son puntos clave para establecer la confianza pública.