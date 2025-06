Municipio de Guayaquil clausura tres parques de diversiones sin autorización en el sur de la ciudad

El Municipio de Guayaquil clausuró tres parques de juegos mecánicos el pasado martes 11 de junio, tras un operativo en sectores del suroeste y sur de la ciudad. Allí se detectó la operación de atracciones sin autorización municipal, instaladas de forma irregular en el espacio público, lo que representaba un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Juegos ilegales en plena vía pública

El operativo, ejecutado como parte de las acciones preventivas que impulsa el Municipio de Guayaquil, se llevó a cabo en tres puntos: calles 44 y la M, calle 30 y Maracaibo, y la avenida Raúl Clemente Huerta. En todos estos sectores, los inspectores constataron la presencia de juegos mecánicos operando sin licencias.

Las estructuras clausuradas incluían juegos como la barca pirata, carrusel, gusanito y juegos inflables, todos montados sin control técnico ni permisos. Durante el procedimiento se colocaron sellos de clausura y se iniciaron expedientes administrativos contra los responsables.

Las autoridades explicaron que las intervenciones se activaron luego de recibir alertas del sistema de videovigilancia de la empresa pública Segura EP, lo que permitió detectar y verificar la instalación irregular de estas atracciones.

Guayaquil busca proteger a la ciudadanía

La clausura de los parques responde al objetivo de proteger la integridad física de los usuarios, principalmente niños y adolescentes que suelen frecuentar este tipo de espacios. Las autoridades recalcaron que estos juegos, al no contar con revisiones técnicas ni seguros, representan un riesgo en caso de fallas mecánicas o emergencias.

Además, el Municipio señaló que estas estructuras invadían aceras y calzadas, lo cual obstruía el libre tránsito peatonal y vehicular, en contravención con la normativa urbana vigente.

“Estas acciones buscan recuperar el orden en los espacios públicos y garantizar el cumplimiento de la ley”, indicó un vocero del cabildo durante el recorrido.

Sanciones según ordenanza municipal

La ordenanza del Municipio de Guayaquil, en su artículo 52, establece que las infracciones leves serán sancionadas con cinco (5) remuneraciones básicas unificadas, equivalentes a 2.300 dólares aproximadamente. En caso de reincidencia, la sanción se eleva a diez (10) salarios básicos unificados, lo que suma 4.600 dólares.

Los dueños de los juegos intervenidos podrán ejercer su derecho a la defensa en el proceso administrativo abierto. No obstante, hasta que no presenten los permisos y certificaciones correspondientes, no podrán reinstalarse en ningún espacio público.

El control continuará en otros sectores

El Municipio anunció que estos operativos se mantendrán de forma periódica en diferentes puntos de la ciudad. El objetivo es identificar otras instalaciones ilegales y aplicar la normativa para evitar accidentes o incidentes por uso de infraestructura no autorizada.

Según voceros de Segura EP, el sistema de videovigilancia será clave para continuar con la detección de actividades irregulares en zonas urbanas de alta circulación.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar juegos mecánicos ilegales a través de los canales oficiales del Municipio o Segura EP.