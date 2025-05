Municipio de Guayaquil brinda terapias gratuitas a personas con discapacidad a través de sus Áreas Territoriales Inclusivas

Entre 2023 y 2025, la Dirección de Inclusión Social del Municipio de Guayaquil, a través de sus Áreas Territoriales Inclusivas (ATI), atendió a 20.087 personas con discapacidad con terapias gratuitas de lenguaje, psicología, psicopedagogía, físicas y artísticas, como parte de su compromiso con la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida.

La iniciativa municipal permite a personas con diferentes tipos de discapacidad acceder a tratamientos profesionales sin costo. Uno de los beneficiarios es Aarón, un niño de 7 años con hemiplejía espástica y pie equinovaro, quien fue atendido en el ATI Guasmo Norte, cercano a la estación de la línea 13.

Aarón recibía anteriormente terapias físicas, de lenguaje y ocupacionales, cada una valorada en USD 10, lo que representaba un gasto mensual de aproximadamente USD 180 incluyendo movilización. Su madre, Lady Valero, indicó que el acceso gratuito a los servicios transformó la salud física y emocional de su hijo. Tras un año y medio de atención constante en el centro, Aarón logró mejorar su movilidad y expresión verbal, alcanzando logros que antes parecían inalcanzables.

Testimonios de impacto en la comunidad

El programa también apoya a familias con niños con trastornos del espectro autista. Ethan, de 5 años, recibe terapias pedagógicas y de lenguaje en el ATI Lídice Aldás, en el Centro de Atención Municipal Integral Guasmo. Su madre, Nataly Gómez, destacó que, además del trabajo con los menores, los padres reciben orientación psicológica, lo cual fortalece el entorno familiar.

“Si no estamos bien como padres, no podemos ayudar a nuestros hijos. Aquí nos preparan para acompañarlos mejor”, comentó Gómez. Ambas historias reflejan cómo este modelo de atención inclusiva beneficia no solo a los usuarios directos, sino también al entorno familiar y comunitario.

Centros accesibles para toda la ciudad

Actualmente, el Municipio de Guayaquil opera cinco ATI en sectores estratégicos: Guasmo Central Kartódromo, Trinitaria Sur, Polideportivo Sergio Toral, Puerto Liza y Orquídeas. Estos espacios están equipados con profesionales y recursos de toda índole para atender a niños, adolescentes y adultos con diferentes tipos de discapacidades.

La implementación de estos centros responde al objetivo institucional de promover la inclusión, el desarrollo social y el acceso equitativo a la salud y educación terapéutica en Guayaquil. Este esfuerzo forma parte de una política pública que busca construir una ciudad más accesible, equitativa e inclusiva para todos sus habitantes. Con este trabajo más de 20.000 personas con discapacidad recibieron terapias gratuitas gracias a las Áreas Territoriales Inclusivas del Municipio de Guayaquil entre 2023 y 2025.