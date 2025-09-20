Un hombre muere tras bajarse de una montaña rusa en Universal Orlando

Un hombre de aproximadamente 30 años murió este jueves 18 de septiembre de 2025. Falleció luego de perder el conocimiento al bajarse de la nueva montaña rusa Stardust Racers, ubicada en el parque Epic Universe de Universal Orlando, Florida. Fue trasladado con vida a un hospital, donde finalmente falleció. Las causas de la muerte están en investigación.

Muerte tras bajarse de una atracción en Epic Universe

El incidente ocurrió en una de las atracciones más recientes del complejo: Stardust Racers. Es una montaña rusa de lanzamiento dual que alcanza velocidades de hasta 100 km/h. Presenta un recorrido de aproximadamente 1,6 kilómetros, con múltiples inversiones. Además, cuenta con un sistema en el que dos trenes compiten simultáneamente.

Tras finalizar el recorrido, el hombre colapsó al descender del vagón. El personal de emergencia del parque acudió de inmediato y procedió a su traslado a un centro médico, donde falleció poco después. Las autoridades aún no han confirmado la causa exacta del fallecimiento.

La Oficina del Médico Forense del Distrito Nueve, con sede en el condado de Orange, informó que el cuerpo está bajo su custodia. Asimismo, mencionó que la autopsia será realizada en las próximas horas. Hasta entonces, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el estado previo de salud del fallecido.

No se reportan fallos técnicos en la atracción

Por el momento, no se han identificado fallos mecánicos ni problemas técnicos en la montaña rusa. Stardust Racers permanece cerrada como medida preventiva mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Universal Orlando indicó que está cooperando plenamente con las autoridades.

En un comunicado oficial, Universal Orlando Resorts expresó:

“Estamos devastados por este suceso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante. Estamos totalmente comprometidos a cooperar con esta investigación en curso”.

El parque no ha emitido información sobre la reapertura de la atracción. Tampoco ha proporcionado detalles sobre la identidad del fallecido, en respeto a la privacidad de la familia.

Epic Universe: una de las grandes aperturas de 2025

Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal Orlando Resort, abrió sus puertas en mayo de 2025. Ha sido una de las mayores expansiones del complejo. Cuenta con varias zonas temáticas destacadas. Estas incluyen Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk, y The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic.

La atracción Stardust Racers fue promocionada como uno de los puntos fuertes del nuevo parque. Esto se debe tanto a su innovación técnica como a la experiencia inmersiva de sus recorridos paralelos. Desde su apertura, ha recibido decenas de miles de visitantes. No ha habido reportes previos de incidentes.

A pesar de ello, este suceso podría abrir una revisión a los protocolos de seguridad y evaluación médica, especialmente en atracciones de alta intensidad física.

Próximos pasos en la investigación

Las autoridades locales y personal de seguridad del parque están trabajando conjuntamente para esclarecer los hechos. Su objetivo es determinar si existieron factores externos o condiciones médicas preexistentes. Estos podrían haber contribuido al fallecimiento.

Por su parte, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) podría involucrarse si se identificara alguna anomalía. Esto sucedería durante la revisión del funcionamiento técnico de la atracción.

No se ha indicado si otros visitantes han requerido asistencia médica tras subir a la misma atracción. Sin embargo, Universal ha reforzado las revisiones médicas preventivas y el monitoreo de visitantes en puntos clave del parque.