Tragedia en París: muere el embajador sudafricano tras caer del piso 22 de un hotel

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa, murió este martes en París al caer desde el piso 22 del hotel Hyatt Regency Paris Étoile, ubicado en el distrito 17, cerca del Arco del Triunfo. La Fiscalía de París y el Gobierno sudafricano confirmaron el fallecimiento del diplomático, de 57 años, quien estaba reportado como desaparecido desde horas antes.

Circunstancias del deceso

De acuerdo con las autoridades francesas, la ventana de seguridad del hotel había sido forzada, lo que refuerza la hipótesis de un posible suicidio, aunque las circunstancias aún se investigan.

La esposa del embajador denunció su desaparición el lunes, después de recibir un mensaje “perturbador e inquietante”, según fuentes citadas por CNN. Tras su hallazgo, el caso quedó bajo revisión de la Fiscalía parisina.

El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica (DIRCO) emitió un comunicado oficial en el que expresó: “El Gobierno de la República de Sudáfrica anuncia con profundo pesar el prematuro fallecimiento de Su Excelencia el Embajador Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Embajador de Sudáfrica en la República Francesa”.

Trayectoria política y diplomática

Originario de Clermont, Durban, Mthethwa fue una figura reconocida dentro del Congreso Nacional Africano (ANC). Su militancia comenzó en los años 80, cuando participó en el movimiento estudiantil antiapartheid y más tarde en la Liga Juvenil del ANC.

En 2002, ingresó a la Asamblea Nacional y pronto integró el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, antes de ser nombrado en 2008 jefe de disciplina parlamentaria. Ese mismo año asumió como ministro de Seguridad y Protección —posteriormente renombrado Ministerio de Policía—, cargo que desempeñó hasta 2014. Durante ese período, afrontó episodios críticos como la masacre de Marikana y el escándalo político conocido como Nkandlagate.

Más tarde, fue designado ministro de Deportes, Artes y Cultura, posición que ocupó hasta 2023, cuando dejó el Ejecutivo para pasar al ámbito diplomático. En febrero de 2024, asumió como embajador en Francia y delegado permanente de Sudáfrica ante la UNESCO.

Reconocimientos y legado

A Mthethwa se lo consideró un aliado cercano del expresidente Jacob Zuma y uno de los dirigentes influyentes del ANC en la era post-apartheid. Su participación en el Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2010, celebrada en Sudáfrica, también le dio visibilidad internacional.

Su muerte ha generado expresiones de condolencia tanto en Sudáfrica como en el cuerpo diplomático internacional. El DIRCO aseguró que trabajará con las autoridades francesas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y apoyar a la familia del diplomático.

Investigación en curso

Las autoridades francesas mantienen abierta una investigación para determinar con precisión qué ocurrió en el hotel Hyatt Regency Paris Étoile. Aunque la hipótesis inicial apunta a un suicidio, no se descarta ninguna línea de investigación.

El Gobierno sudafricano indicó que se coordinará el traslado del cuerpo a su país natal y anunció ceremonias oficiales de homenaje en reconocimiento a la trayectoria política y diplomática de Mthethwa.