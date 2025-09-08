COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Quiso viajar a París y por error terminó en Paros; su historia se hizo viral en redes sociales

Un joven colombiano debía viajar a París, pero un error lo llevó a Paros, una isla griega. Su historia se hizo viral en TikTok con millones de reacciones.
El colombiano Mario Mantilla compartió en TikTok que, debido a un error de lectura atribuido a su dislexia, compró un boleto de avión con destino a Paros, en lugar de París, donde debía asistir a una actividad académica. Su video, acompañado de humor y asombro, alcanzó más de 13 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno viral que ha despertado simpatía, risas y curiosidad entre usuarios de redes sociales.

Del aula a la isla griega

Mantilla explicó en su cuenta de TikTok que se había estado preparando para un viaje académico a París, capital de Francia, cuando cometió un error al seleccionar el destino en una plataforma de venta de boletos. En lugar de París (Paris), seleccionó Paros, una isla de Grecia en el mar Egeo, conocida por sus playas, arquitectura cicládica y ambiente relajado.

Tenía que viajar a París y por disléxico compré un vuelo a Paros”, escribió en la publicación, mostrando una imagen del boleto electrónico con el destino equivocado.

La historia, además de generar empatía por su condición de dislexia, ha sido celebrada por miles de internautas que destacaron la belleza del error. Paros, a diferencia de París, es un destino menos convencional, lo que ha dado un giro inesperado —y positivo— a lo que pudo haber sido un incidente frustrante.

Todos quieren ir a Paros

En menos de 48 horas, el video ha acumulado más de 13 millones de reproducciones, y miles de usuarios han comentado con mensajes de aliento, humor y hasta envidia por el nuevo destino de Mario.

Algunos de los comentarios más destacados incluyen: “Gracias a la dislexia conocerás un lugar más hermoso y menos común 😁”, o
“Ahora quiero ir a Paros y no a París 😍”, “Se ve más lindo Paros que París, la verdad”, “Pues nada, a Paros a Paros 😂”, “Creo que la vas a pasar mejor en Paros que en París. El destino te lo está poniendo fácil 🤣”

El tono general de la conversación digital ha sido positivo, resaltando cómo un error involuntario puede transformarse en una oportunidad inesperada.

Qué es Paros y por qué ahora todos quieren ir

Paros es una de las islas Cícladas de Grecia, ubicada entre Naxos y Antíparos. Tiene una población de aproximadamente 13,000 habitantes y es reconocida por su arquitectura blanca con detalles azules, su gastronomía mediterránea, y por ser menos concurrida que otras islas como Santorini o Mykonos.

A raíz del video viral, las búsquedas sobre Paros en plataformas de turismo y redes sociales han aumentado significativamente. Usuarios de TikTok y Twitter han comenzado a compartir imágenes y recomendaciones sobre este destino, colocándolo inesperadamente en el radar turístico global.

En este contexto, el error de Mario Mantilla ha servido como una especie de campaña no intencionada a favor del turismo en la isla.

Dislexia y visibilidad desde el entorno digital

Más allá de la anécdota, la historia de Mario también ha abierto conversaciones sobre la dislexia, una condición neurológica que afecta la capacidad de leer, escribir o identificar letras correctamente, pero que no está relacionada con la inteligencia.

Usuarios agradecieron que el joven compartiera su experiencia desde una perspectiva honesta y positiva, ayudando a normalizar una condición que afecta a millones de personas en el mundo.

Su caso se convierte así no solo en una historia viral, sino en un ejemplo de cómo el entorno digital puede ser una plataforma de visibilidad y empatía para temas que muchas veces permanecen en silencio.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Netanyahu ordena evacuar Ciudad de Gaza mientras la ofensiva israelí se intensifica

Ataque armado en velorio de Babahoyo deja dos mujeres muertas y dos heridos graves

El INAMHI advierte de niveles de radiación solar “extremadamente altos” para este martes 9 de septiembre

Luka Modric lidera la clasificación de Croacia con triunfo categórico

Venezuela rechaza acusaciones de narcotráfico de EE.UU. y denuncia “agresión militar”

