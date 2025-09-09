COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Medio Oriente

Netanyahu ordena evacuar Ciudad de Gaza mientras la ofensiva israelí se intensifica

La situación en Gaza se agrava tras un ataque palestino en Jerusalén y la intensificación de los bombardeos israelíes. Netanyahu instó a evacuar Ciudad de Gaza mientras las víctimas aumentan.
Netanyahu exige evacuación de Gaza mientras las tensiones alcanzan nuevos niveles.
Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a los residentes de Ciudad de Gaza a evacuar “ahora”, mientras su ejército intensifica los bombardeos sobre el territorio palestino. La advertencia se produce en medio de un ataque mortal en Jerusalén, perpetrado por palestinos, que dejó al menos seis muertos y agudizó las tensiones entre ambos bandos.

Ataque mortal en Jerusalén

La violencia estalló nuevamente en Jerusalén, cuando dos palestinos abrieron fuego en una estación de autobuses en Jerusalén Este, un área ocupada por Israel. El ataque dejó seis muertos y varios heridos, antes de que los agresores fueran abatidos. El grupo islamista Hamás calificó este ataque como una “respuesta natural” a las acciones israelíes, aunque no lo reivindicó oficialmente.

Este ataque ha intensificado las ya existentes tensiones entre las fuerzas israelíes y los grupos militantes palestinos en Gaza, donde la situación humanitaria empeora cada día debido a los bombardeos israelíes.

El Gobierno de Siria denunció que Israel bombardeó sus instalaciones militares

Evacuación y ofensiva israelí en Gaza

En un video difundido este lunes, Netanyahu anunció que su ejército había destruido 50 torres de lo que calificó como objetivos “terroristas” en Gaza. Aseguró que la ofensiva terrestre se intensificaría en los próximos días y pidió a los residentes de Ciudad de Gaza que abandonaran la ciudad “ahora”. El ejército israelí afirmó que controla el 40% de la ciudad y continúa avanzando con el objetivo de eliminar la presencia de Hamás.

Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes han causado al menos 39 muertos en Gaza, incluyendo 25 en Ciudad de Gaza. La Defensa Civil de Gaza y hospitales locales reportaron escenas de desesperación, con cientos de heridos y refugiados en condiciones precarias.

Tensiones internacionales y la posición de Hamás

La ofensiva israelí no solo ha generado protestas en Gaza, sino también a nivel internacional. España condenó las acciones israelíes, con el presidente Pedro Sánchez anunciando medidas para frenar lo que calificó de “genocidio” en Gaza. Israel, por su parte, rechazó las críticas y acusó a los gobiernos europeos de ponerse del lado de Hamás.

A nivel diplomático, Hamás expresó su disposición a reanudar negociaciones, siempre que Israel ponga fin a la guerra y se retire de Gaza. Sin embargo, Israel se mantiene firme en su objetivo de destruir a Hamás y retomar el control total de la seguridad en la Franja de Gaza.

Rehenes y un conflicto sin fin

El conflicto sigue siendo sangriento. A raíz del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha perdido 1.219 personas, en su mayoría civiles, mientras que en Gaza, la cifra de muertos asciende a 64.522, según el Ministerio de Salud palestino. El ejército israelí también ha confirmado que aún quedan 47 rehenes en manos de Hamás, en un conflicto que parece no tener fin a la vista.

