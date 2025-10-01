Lima habilita línea de denuncias para identificar responsables de disturbios en protestas contra el Gobierno

Las autoridades de Lima anunciaron la habilitación de un teléfono de denuncias para que la ciudadanía colabore en la identificación de responsables de disturbios durante las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Estas protestas se registraron los días 27 y 28 de septiembre en el centro histórico de la capital. La medida incluye un sistema de recompensas para quienes aporten información verificable.

Denuncias protegidas y recompensas

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó en rueda de prensa que la municipalidad busca garantizar la participación ciudadana. Este proceso es para el reconocimiento de los presuntos responsables. “El que la hace, la paga”, afirmó la autoridad, asegurando que los datos de los denunciantes estarán “totalmente protegidos”.

Los disturbios dejaron una docena de detenidos y cerca de 70 heridos, entre ellos unos 20 agentes policiales, según las cifras presentadas por la municipalidad. Reggiardo explicó que los daños materiales ocasionados ascienden a dos millones de soles. Esto equivale a unos 570.000 dólares, afectando principalmente al patrimonio urbano y mobiliario público.

Cargos contra los detenidos

Los manifestantes arrestados enfrentarán procesos judiciales por atentado contra la propiedad privada, violencia y resistencia a la autoridad, entre otros delitos tipificados. Las autoridades insistieron en que se aplicarán sanciones ejemplares para evitar que estos episodios se repitan en la capital peruana.

Si bien las protestas fueron convocadas inicialmente por colectivos juveniles y estudiantiles, también se sumaron sindicatos, pensionistas y transportistas. Esto amplió la magnitud de las movilizaciones.

Denuncias de organismos y colectivos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció el uso indiscriminado de gases lacrimógenos durante la represión de las protestas en el centro histórico. Asimismo, agrupaciones de periodistas informaron sobre agresiones contra comunicadores que cubrían los hechos.

Estas denuncias se suman a un contexto de tensión social marcado por reiteradas movilizaciones en diferentes puntos del país. Los sectores participantes han reclamado mejoras en seguridad, condiciones laborales y medidas frente a la crisis económica.

Protestas del sector transportista

En paralelo, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) convocó para el jueves 2 de octubre una huelga nacional en protesta por la inseguridad que afecta a los conductores en Lima y Callao. Su presidente, Martín Valeriano, señaló que “cada día matan a un conductor”. También responsabilizó al Gobierno de no ofrecer soluciones concretas frente a la violencia que golpea al sector.

De acuerdo con ANITRA, más de medio centenar de empresas se sumarán a la paralización. La organización acusa al Ejecutivo de intentar dividir al sector. Esto ocurre tras no haber recibido a sus representantes en reuniones con el primer ministro Eduardo Arana ni con el Ministerio del Interior.

Un clima de inseguridad persistente

El sector transportista ha insistido en que su reclamo no es contra otros gremios, sino contra la criminalidad que afecta a trabajadores y empresas. La inseguridad, sumada a los actos de violencia registrados en protestas recientes, mantiene en alerta a la ciudadanía y a las autoridades de Lima.

Martín Valeriano aseguró que el gremio continuará al frente de las movilizaciones. Lo harán hasta obtener compromisos claros por parte del Gobierno. La huelga convocada busca visibilizar la falta de políticas efectivas en materia de seguridad. A su vez, se refuerza la presión social sobre las autoridades nacionales.

Balance general

Los episodios de violencia del 27 y 28 de septiembre, así como las movilizaciones convocadas por transportistas, reflejan un escenario de creciente descontento en la capital peruana. Mientras el municipio de Lima impulsa un mecanismo de colaboración ciudadana para identificar a los responsables, los sectores sociales mantienen su exigencia de respuestas estatales. Estas son necesarias frente a la inseguridad y la violencia.