¿Qué hizo con el premio?: Mujer ganó la lotería tras elegir los números afortunados con ChatGPT

Carrie Edwards, una abuela viuda de Virginia, Estados Unidos, ganó 150.000 dólares en el sorteo de lotería Powerball del 8 de septiembre tras usar ChatGPT para seleccionar sus números.

La mujer se sintió tan afortunada que decidió donar todo el premio a organizaciones sociales.

Su pregunta a ChatGPT

Edwards participó en el sorteo del Powerball por primera vez a través de la aplicación móvil de la Virginia Lottery. Al no saber cómo elegir números, consultó a ChatGPT en su teléfono.

Según su relato en la conferencia de prensa de la lotería estatal, le preguntó: “ChatGPT, háblame sobre estos 1.700 millones y dime si tienes cifras para mí”.

La IA respondió: “Carrie, sabes que todo se trata de suerte, ¿verdad?”, pero procedió a sugerir una combinación. Ella invirtió un dólar extra en la opción Power Play, que triplicó su premio base de 50.000 dólares al igualar cuatro de los cinco números principales más el Powerball.

Dos días después, durante una reunión, recibió una notificación en su teléfono: “Por favor, recolecta tus ganancias de lotería”. Inicialmente pensó que era una estafa, pero al verificar su cuenta confirmó el acierto.

Decidió donar el dinero del premio

El 17 de septiembre de 2025, Khalid Jones, director ejecutivo de la Virginia Lottery, entregó el cheque a Edwards en una ceremonia. La ganadora, sorprendida, relató el proceso ante la prensa, destacando la advertencia de la IA sobre el azar.

La lotería estatal confirmó que su jugada se realizó poco antes del cierre de ventas digitales.

Edwards no retuvo el dinero. Anunció que donaría la totalidad a tres organizaciones: la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), en memoria de su esposo bombero fallecido por esa enfermedad; Shalom Farms, contra la inseguridad alimentaria; y Navy-Marine Corps Relief Society, para apoyo a militares y familias.

Cada entidad recibirá 50.000 dólares. “En cuanto sentí esa bendición, supe lo que debía hacer”, expresó Edwards. “Quiero que esto sea un ejemplo para quienes, al verse afortunados, decidan ayudar a otros”, añadió.

Más jugadores de lotería recurren a ChatGPT u otra IA

El caso de Edwards genera interés en el uso de inteligencia artificial para decisiones cotidianas, como seleccionar números de lotería.

La Virginia Lottery indicó que el número de jugadores optando por combinaciones automáticas o asistidas por IA ha aumentado en meses recientes, aunque las probabilidades siguen siendo estadísticas.

El sorteo del 8 de septiembre formó parte de una serie con jackpots elevados, tras un premio mayor de 1.790 millones de dólares dividido la semana anterior.

Edwards, quien no juega frecuentemente, enfatizó que su victoria fue inesperada.