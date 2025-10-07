Horror en Alemania: alcaldesa fue apuñalada 13 veces, sospechan de sus hijos

La alcaldesa de Herdecke, una pequeña ciudad de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, fue atacada este martes 7 de octubre de 2025 con un arma blanca cerca de su domicilio. La víctima, Iris Stalzer, de 57 años, fue hallada gravemente herida por su hijo y trasladada a un hospital. Autoridades alemanas informaron que su vida corre peligro. Además, investigan si el ataque tuvo motivaciones familiares.

El ataque y el hallazgo

Según el diario Bild, Stalzer fue agredida en la calle y logró arrastrarse hasta su apartamento. Allí, su hijo la encontró con múltiples heridas de arma blanca en el abdomen y la espalda. Los servicios de emergencia la trasladaron a un centro médico en estado crítico.

La edición digital del semanario Focus detalló que la víctima presentaba 13 heridas punzantes. Medios locales reportaron que la policía acordonó la zona residencial durante varias horas para realizar peritajes.

El canciller alemán Friedrich Merz expresó su preocupación a través de la red social X. En su mensaje, afirmó: “Tememos por su vida”. Además, condenó cualquier forma de violencia política o personal.

Contexto político y perfil de la alcaldesa

Iris Stalzer, casada y madre de dos hijos adolescentes, resultó electa alcaldesa de Herdecke el pasado 28 de septiembre. Ganó el cargo tras imponerse en segunda vuelta con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

Miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), era conocida por su trayectoria en gestión comunitaria y políticas ambientales. Su partido confirmó en un comunicado que “se encuentra en estado crítico y bajo atención intensiva”. También, pidió respeto por la privacidad de la familia.

Herdecke, una ciudad de unos 22.500 habitantes, pertenece a la región del Ruhr, cercana a Dortmund, y rara vez registra hechos violentos de este tipo.

Sospechan de un trasfondo familiar

La Policía de Hagen, a cargo del caso, informó que “no se descarta un móvil familiar”. Aunque todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Fuentes citadas por la emisora pública WDR indicaron que los dos hijos adoptivos de la alcaldesa quedaron bajo arresto preventivo para recabar pruebas. Ellos fueron quienes alertaron a las autoridades tras el ataque.

El semanario Der Spiegel recordó que el pasado verano Stalzer habría sido agredida con un cuchillo por su hija adoptiva de 17 años. Este hecho no trascendió judicialmente, pero ahora cobra relevancia en la investigación actual.

Reacciones y preocupación nacional por salud de alcaldesa

El atentado ha generado conmoción en Alemania, especialmente en el ámbito político local. Líderes de distintos partidos expresaron solidaridad con la familia de Stalzer y exigieron esclarecer rápidamente el caso.

El SPD calificó el hecho como “un acto profundamente perturbador” y pidió reforzar los mecanismos de seguridad para autoridades municipales.

Mientras tanto, vecinos de Herdecke han dejado flores y mensajes de apoyo frente al Ayuntamiento, donde ondea la bandera de la ciudad a media asta.

Las autoridades confirmaron que Iris Stalzer permanece en cuidados intensivos, bajo vigilancia médica permanente. El fiscal regional señaló que los resultados preliminares de la investigación se harán públicos “una vez que la situación clínica se estabilice”.