Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Europa

Un adolescente “obsesionado” con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en Francia

El adolescente agresor huyó y se autolesionó tras el ataque, pero fue localizado por la policía. Requirió de atención médica.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación

[email protected]

Un adolescente de 14 años fue detenido este miércoles tras apuñalar presuntamente a su profesora en un instituto de la localidad francesa de Benfeld, en el noreste del país.

Según la ministra de Educación en funciones, Élisabeth Borne, el menor de edad estaba “obsesionado” con el nazismo y las armas.

Adolescente agredió a su maestra tras conversación

El incidente tuvo lugar en torno a las 08h15 (hora local), cuando después de una conversación el alumno procedió a apuñalar en la cara a su profesora de música, de 66 años de edad.

Aunque el presunto agresor se dio inicialmente a la fuga, terminó siendo localizado, con varios cortes aparentemente autoinfligidos que motivaron su traslado de urgencia a un hospital.

A la víctima también se la evacuó con heridas graves, aunque su vida no corre peligro. La ministra, que se desplazó a la zona, aseguró que permanece en observación tras ser sometida a una primera intervención.

“La violencia no tiene cabida en nuestras escuelas”, dijo desde el instituto Robert Schuman. Además, llamó a “garantizar la seguridad” de los centros educativos, según el diario ‘Le Figaro’.

El adolescente tenía sanciones

Sobre el sospechoso, la ministra se refirió a él como un joven “perturbado” y con una discapacidad reconocida. Sin embargo, no dio detalles sobre su diagnóstico.

El centro ya le había sancionado por dibujar esvásticas en su cuaderno, aunque las autoridades no han establecido una motivación clara para este ataque.

Violencia en las escuelas va en aumento

La violencia en las escuelas de Francia ha escalado alarmantemente en 2025, convirtiéndose en un problema de salud pública y educativo. Incidentes graves, como apuñalamientos, han marcado el año: en abril, un alumno mató a un estudiante y hirió a tres en un ataque con cuchillo; y en junio, un menor de 14 años fatalmente apuñaló a una monitora durante un registro de mochilas en Nogent. Ambos hechos se suman al dado hoy.

Según la Inspección Nacional de Educación, el curso 2022-2023 registró 4,6 incidentes graves por cada 1.000 alumnos, cifra que subió a 16 por 1.000 en secundarias durante 2023-2024.

En 2024, se contaron más de 10.000 agresiones con cuchillo en entornos escolares, impulsando una comisión parlamentaria para investigar fallos sistémicos.

Factores como la sobreexposición a pantallas, banalización de la violencia en redes y problemas de salud mental contribuyen, según expertos.

El Gobierno ha intensificado medidas: controles policiales en entradas, propuestas de detectores de metales y prohibición de redes sociales para menores de 15 años. Además, incorporó la serie “Adolescencia” en currículos secundarios para debatir masculinidad tóxica y violencia de género.

Noticias en la web

