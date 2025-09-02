COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Vaticano

El Papa recibirá en el Vaticano al presidente de Israel este jueves, 4 de septiembre

Desde hace tiempo, el Papa viene alertando de la situación en Gaza y reclamando la paz en el territorio.
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

El Papa León XIV recibirá este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, en el Vaticano, según informó el gobierno israelí. En un comunicado, la portavoz de Herzog precisó que el mandatario también se reunirá con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

Según el Ejecutivo israelí, los temas centrales de estas reuniones serán los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes, la lucha contra el antisemitismo global y la protección de las comunidades cristianas en Oriente Próximo, además de otros asuntos políticos. En cualquier caso, es previsible que el Pontífice también haga referencia a Gaza, tras los numerosos llamamientos de León XIV, que ha calificado la situación que se vive en la franja de “barbarie”.

Así, está previsto que el presidente Isaac Herzog parta el jueves por la mañana para una visita de un día al Vaticano por invitación del Papa. También visitará el Archivo y la Biblioteca del Vaticano, antes de regresar a Israel por la tarde.

Alerta del sumo Pontífice

Desde hace tiempo, el Papa viene alertando de la situación en Gaza y reclamando la paz en el territorio. Precisamente, el pasado miércoles, en el marco de la audiencia general, pidió a las partes implicadas en la guerra y a la comunidad internacional que “pongan fin” a “tanto terror, destrucción y muerte”. Además, imploró la liberación de los rehenes y que se facilite la entrada segura de la ayuda humanitaria.

“Hoy, renuevo un enérgico llamamiento, tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional, para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte han causado”, exigió.

En esta misma línea, el Papa, en un encuentro con periodistas este verano, destacó que la Santa Sede “no puede detener” los conflictos, pero agregó que trabaja por la “no violencia a través del diálogo y buscando soluciones”, porque “estos problemas no se pueden resolver con la guerra”.

“El mundo ya no aguanta más”, dice el papa León XIV

El Papa León XIV también condenó en julio el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza, que causó al menos tres muertos y varios heridos. “El mundo ya no aguanta más”, dijo.

Por su parte, Parolin se mostró recientemente “consternado” por la situación en Gaza. “Estamos consternados por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial”, declaró el 25 de agosto en Nápoles durante la inauguración de la 75 Semana Litúrgica Nacional.

En concreto, Parolin se expresó así tras el ataque israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis, en el que, según fuentes palestinas, murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas. El secretario de Estado vaticano lo calificó de “sinsentido” y lamentó que no haya “señales de solución” y que la situación humanitaria se vuelva cada vez más precaria.

