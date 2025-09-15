COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
El Caribe

Donald Trump anuncia la muerte de tres “terroristas” en un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa sobre un ataque militar en el Caribe contra supuestos "terroristas" venezolanos.
Gabriela Yánez A.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este lunes de un ataque contra una embarcación en aguas del Caribe, el segundo en dos semanas, que dejó tres “terroristas” venezolanos muertos.

“El ataque ha resultado en la muerte de tres terroristas varones (…). Advertencia. Si se transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡¡vamos a cazarlos!!”, indicó Trump en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.

Donald Trump ordenó el ataque

Trump explicó que el ataque se produjo por la mañana y por orden suya. “Fuerzas militares estadounidenses han realizado un segundo ataque cinético contra los cárteles y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente”, indicó el inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje se acompañó de un vídeo de un dispositivo de vigilancia en el que se observa una embarcación parada en el mar y cómo una gran explosión causa su destrucción.

“Estos narcoterroristas de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, ¡un arma venenosa mortal para los estadounidenses!”, señaló Trump, que considera a los cárteles “responsables de consecuencias devastadoras sobre las comunidades estadounidenses desde hace décadas”. Estas drogas “han matado a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más”, recalcó.

Buques de guerra en el mar del Caribe

Estados Unidos desplegó al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.

El sábado, militares de un destructor estadounidense abordaron un pesquero venezolano en su Zona Económica Exclusiva.

Gobierno de Venezuela ya tomó medidas contra las acciones de Donald Trump

El pasado 27 de agosto, Venezuela informó sobre un despliegue de drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales. Esto, como respuesta al anuncio de Estados Unidos de enviar destructores y marines al Caribe sur para operaciones antidrogas. Se trata de un escenario de crecientes tensiones regionales.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, comunicó en un video difundido en redes sociales la activación de patrullas navales en el Lago de Maracaibo, en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte en aguas más al norte. La operación también contempla el uso de drones con misiones de exploración y vigilancia. Así como puntos de atención ciudadana y recorridos fluviales con la Infantería de Marina.

Washington acusa a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. Además, ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League

Muere una anciana tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

Sofía Vergara se perdió la gala de los Emmy 2025 por una “alergia de locos”

Prisión preventiva para acusados del asesinato de ‘Mosca Verde’; también estarían vinculados a crimen de futbolistas en Manta

¡Caos en el Capwell! Emelec arriesga cierre total del estadio tras botellas y bengalas en el Clásico

