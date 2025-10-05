Descubrimiento en Skye: Reptil extinto con rasgos mixtos de serpiente y lagarto

Paleontólogos de Estados Unidos, Escocia y Europa describieron en Nature el fósil de Breugnathair elgolensis, un reptil squamate. Lo hallaron en 2016 cerca de Elgol, Isla de Skye, Escocia, que vivió hace 167 millones de años durante el Jurásico Medio. El descubrimiento, liderado por Roger Benson del Museo Americano de Historia Natural, muestra una anatomía mosaico con mandíbulas y dientes curvados como serpientes. Pero cuerpo y patas de lagarto, sugiriendo caminos evolutivos más complejos para los orígenes de serpientes y lagartos.
El análisis del epecímen, un esqueleto parcial desarticulado conservado en el Museo Nacional de Escocia, utilizó tomografías computarizadas y rayos X. Estudios de alta potencia en el Sincrotrón Europeo de Radiación en Grenoble, Francia. Esto permitió examinar detalles internos sin dañar los huesos frágiles.
Rasgos primitivos
Este enfoque reveló rasgos primitivos compartidos con geckos y especializados similares a pitones modernas. Con ello se posicionó a Breugnathair como miembro de la familia extinta Parviraptoridae, previamente conocida solo por fragmentos. El estudio tardó casi una década en completarse debido a la delicadeza del material extraído de formaciones rocosas costeras.
El fósil fue descubierto en 2016 por Stig Walsh, curador senior de paleobiología de vertebrados en el Museo Nacional de Escocia, durante una expedición en la costa de Elgol, permitida por NatureScot y el propietario John Muir Trust.
University College London
El equipo internacional incluyó a Benson, Susan Evans de la University College London, y colaboradores de la University of Cambridge y la University of the Witwatersrand en Sudáfrica. Walsh destacó que “la Isla de Skye es uno de los sitios del Jurásico Medio más importantes del mundo”, y que este hallazgo “ayuda a reescribir nuestra comprensión de la evolución de serpientes y lagartos“.
Exhibe un cráneo con mandíbulas
Ancestros lizard-like de serpientes
Benson planteó que podría evidenciar ancestros lizard-like de serpientes o evolución independiente de adaptaciones depredadoras.
En Skye, un hotspot jurásico con fósiles de reptiles, peces y dinosaurios en entornos de lagos y vegetación exuberante, este hallazgo enriquece el registro. Estudios previos atribuían fragmentos a serpientes o geckos por separado, pero Breugnathair unifica estos rasgos en un individuo.
La publicación en Nature el 1 de octubre de 2025 marca un avance, con reconstrucciones artísticas mostrando a Breugnathair como depredador de 40 cm.