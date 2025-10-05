Descubrimiento en Skye: Reptil extinto con rasgos mixtos de serpiente y lagarto

Paleontólogos de Estados Unidos, Escocia y Europa describieron en Nature el fósil de Breugnathair elgolensis, un reptil squamate. Lo hallaron en 2016 cerca de Elgol, Isla de Skye, Escocia, que vivió hace 167 millones de años durante el Jurásico Medio. El descubrimiento, liderado por Roger Benson del Museo Americano de Historia Natural, muestra una anatomía mosaico con mandíbulas y dientes curvados como serpientes. Pero cuerpo y patas de lagarto, sugiriendo caminos evolutivos más complejos para los orígenes de serpientes y lagartos.

El análisis del epecímen, un esqueleto parcial desarticulado conservado en el Museo Nacional de Escocia, utilizó tomografías computarizadas y rayos X. Estudios de alta potencia en el Sincrotrón Europeo de Radiación en Grenoble, Francia. Esto permitió examinar detalles internos sin dañar los huesos frágiles.

Rasgos primitivos

Este enfoque reveló rasgos primitivos compartidos con geckos y especializados similares a pitones modernas. Con ello se posicionó a Breugnathair como miembro de la familia extinta Parviraptoridae, previamente conocida solo por fragmentos. El estudio tardó casi una década en completarse debido a la delicadeza del material extraído de formaciones rocosas costeras.

Breugnathair elgolensis, cuyo nombre gaélico significa “falsa serpiente de Elgol”, mide cerca de 40 centímetros de largo y se estima que cazaba presas como pequeños mamíferos, lagartos y dinosaurios juveniles en un ecosistema de archipiélagos cálidos y húmedos.

El fósil fue descubierto en 2016 por Stig Walsh, curador senior de paleobiología de vertebrados en el Museo Nacional de Escocia, durante una expedición en la costa de Elgol, permitida por NatureScot y el propietario John Muir Trust.

University College London El equipo internacional incluyó a Benson, Susan Evans de la University College London, y colaboradores de la University of Cambridge y la University of the Witwatersrand en Sudáfrica. Walsh destacó que “la Isla de Skye es uno de los sitios del Jurásico Medio más importantes del mundo”, y que este hallazgo “ayuda a reescribir nuestra comprensión de la evolución de serpientes y lagartos“. La preparación involucró extracción meticulosa de la Formación Kilmaluag (Bathoniano, 166 millones de años ), catalogada como NMS G.2023.7.1. Benson, coautor principal, explicó que “las serpientes evolucionaron cuerpos alargados sin extremidades de ancestros lagarto-like, pero Breugnathair tiene rasgos de serpiente en dientes y mandíbulas, aunque primitivos en otros aspectos”, sugiriendo que los ancestros de serpientes podrían diferir de lo esperado o que hábitos depredadores evolucionaron independientemente en grupos extintos. Evans añadió que “el mosaico de rasgos primitivos y especializados en parviraptóridos recuerda que los caminos evolutivos pueden ser impredecibles”.

Exhibe un cráneo con mandíbulas