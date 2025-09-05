COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Tragedia en Brasil: un arquero falleció tras atajar un penal en un campeonato amateur

Augusto Corrêa, una localidad del noreste de Pará, es conocida por sus competencias deportivas locales.
Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, de 31 años, falleció tras atajar un penal durante un torneo amateur de futsal.
El portero Antônio Edson dos Santos , conocido como Pixé, falleció tras atajar un penal.
Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, de 31 años, falleció tras atajar un penal durante un torneo amateur de futsal.
El portero Antônio Edson dos Santos , conocido como Pixé, falleció tras atajar un penal.

José Moreira

Redacción ED.

Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, de 31 años, falleció tras atajar un penal durante un torneo amateur de futsal. Los hechos ocurrieron en el municipio de Augusto Corrêa, estado de Pará. El incidente ocurrió durante los Juegos de la Semana de la Patria 2025, dejando en shock a la comunidad deportiva local. El hecho tuvo lugar en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, donde Pixé, arquero del equipo Sindmoto.

Tras la atajada, el jugador se levantó para celebrar con un compañero, pero se desplomó repentinamente a pocos pasos. Testigos confirmaron que el arquero perdió el conocimiento de inmediato. Sus compañeros solicitaron asistencia médica. Pixé recibió primeros auxilios en el lugar y lo trasladaron al Hospital São Miguel, donde se confirmó su deceso minutos después.

Arquero iba a celebrar con un compañero

Las autoridades no han revelado la causa oficial de la muerte, y se aguarda un informe médico para esclarecer los detalles. El torneo, suspendido tras el incidente, forma parte de las actividades celebradas en la Semana de la Independencia, que culmina el 7 de septiembre. Videos del momento, captados por cámaras del evento, muestran a Pixé cayendo tras la atajada, lo que generó conmoción entre jugadores y espectadores.

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) emitió un comunicado lamentando la pérdida, destacando la dedicación y espíritu de equipo de Pixé. “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con talento y pasión”, indicó el texto. Allí se extendieron condolencias a su familia y la comunidad deportiva.

Otro jugador falleció a inicios de año

El equipo Sindmoto también expresó su dolor en redes sociales, deseando consuelo a los allegados del arquero. Augusto Corrêa, una localidad del noreste de Pará, es conocida por sus competencias deportivas locales, donde el futsal tiene una fuerte tradición. Este incidente recuerda casos similares en el deporte, como el fallecimiento de otro jugador en Santa Catarina a iniciosm de 2025, tras un impacto de balón.

La falta de información oficial sobre la salud previa de Pixé mantiene el caso bajo investigación, mientras las autoridades evalúan medidas para evitar tragedias futuras. El suceso ha puesto en el centro del debate la seguridad en torneos amateurs, un tema relevante en Brasil, donde el futsal es ampliamente practicado. La comunidad espera resultados del análisis forense para comprender las circunstancias del deceso de Pixé.

