Al menos 15 muertos y 18 heridos al descarrilarse el Elevador de la Gloria en Lisboa

Al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas, cinco de ellas en estado grave, después de que este miércoles se descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en Lisboa, capital de Portugal.

La tragedia motivó la declaratoria de un día de luto nacional y tres a nivel municipal, se anunció.

Un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica informó que hay trece personas en estado leve, incluido un menor de edad y una mujer surcoreana. Los heridos fueron trasladados a los hospitales San José, San Francisco Xavier y Santa María.

Así se dio la tragedia de Lisboa

El accidente se dio minutos después de las 18h00 (hora local), debido a un cable que se encontraba suelto, mientras que las autoridades sospechan que ha habido un fallo en los frenos. El funicular terminó por colisionar contra un edificio y quedó hecho escombros.

Los Bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial acudió para investigar los hechos. La Avenida de la Libertad está cerrada al tráfico desde el cruce con la calle Alegría hasta la plaza Rossio.

El caso es investigado

La Fiscalía de Portugal abrió una investigación por el descarrilamiento del funicular, según informó la agencia de noticias Lusa. El Ministerio Público ya “está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal”.

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, aseguró que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.

Reacciones tras el accidente de Lisboa

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “profundamente” el accidente ocurrido esta tarde, “en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves”.

Asimismo, expresó sus “condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia” y dijo que “espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente”, según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

El Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, que expresó también su “consternación y solidaridad”, dijo que esta siguiendo “desde el principio la situación y la respuesta de los diversos” equipos de emergencias y fuerzas de seguridad, “a quienes se les ha dado instrucciones para que brinden todo el apoyo necesario”.

“Se mantiene un constante contacto y estrecha coordinación con el Ayuntamiento. Dado que la prioridad inmediata es ayudar a las víctimas, las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias a su debido tiempo para determinar las causas de este lamentable accidente”, agregó.

El alcalde de la capital, Carlos Moedas, manifestó que “Lisboa está de luto” y que “es un momento trágico” para la ciudad. “Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, atender a los heridos y brindar todo lo necesario a las autoridades sobre el terreno”, agregó.

Un gran atractivo turístico

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad.

La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.