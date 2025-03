Compártelo con tus amigos:

Una familia completa fue encontrada sin vida en su vivienda en Los Olivos, Tumbes, Perú. Las autoridades investigan las causas de la tragedia, aunque se maneja la posibilidad de un suicidio.

El hallazgo de una familia completa sin vida en su vivienda en la cuadra 9 del jirón Caraz, en el distrito de Los Olivos, Tumbes, ha conmocionado a la comunidad. Las víctimas son un padre, una madre y sus dos hijos gemelos de cinco años. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido, aunque aún no se ha confirmado la causa de la tragedia.

Este lunes, un equipo de emergencia recibió el llamado para atender una alerta. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de una familia completa. Al escenario se lo catalogó como impactante, dejando a la comunidad local en estado de shock.

De manera extraoficial, se ha mencionado la posibilidad de un suicidio familiar como la causa de la tragedia. Sin embargo, las autoridades han señalando que esta hipótesis aún se puede confirmar. Las investigaciones están en curso para determinar las circunstancias exactas de los fallecimientos, por lo que se han solicitado pericias forenses para esclarecer los hechos.

Autoridades de Perú investigan la tragedia

Dado lo delicado y sensible del caso, las autoridades de Perú han optado por no brindar más detalles sobre el hallazgo. La policía de Perú aseguró que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a una conclusión clara de esta tragedia. Los familiares cercanos y conocidos de las víctimas han sido entrevistados, pero por respeto a la privacidad y el luto, no se ha revelado información adicional sobre las posibles razones que podrían haber llevado a este trágico suceso.

El trágico hallazgo de esta familia en Tumbes ha generado gran conmoción en la comunidad local quienes aseguran que era una familia muy querida.