Multas de tránsito en Portoviejo suben 30% con nuevo sistema de monitoreo inteligente

Las multas de tránsito en Portoviejo aumentaron un 30%, esto, en apenas poco más de dos semanas tras la implementación de la sala de monitoreo. Se trata del Centro de Inteligencia y Operatividad de Educación Vial (CIOS), que incluye el uso de dispositivos como cámaras para detectar infracciones, así lo señaló Miguel Roldán, gerente de Portovial.

El CIOS utiliza un mapa de semaforización inteligente para monitorear el tráfico y detectar infracciones en tiempo real. Roldán indicó que las pantallas son preventivas, pero facilitan la acción inmediata de los agentes en el terreno, contactados vía radio. “Esto nos permite visualizar dónde está el tráfico complejo y actuar de inmediato”, afirmó. Además, los procedimientos grabados garantizan transparencia para conductores y agentes. Este sistema ha contribuido a que las contravenciones sean más visibles, elevando las sanciones en un 30%.

Infracciones más frecuentes

Según un reporte del mes de marzo, una de las infracciones más frecuentes es estacionar en sitios prohibidos, con 246 casos. En la zona regenerada, la Avenida Manabí acumuló 67 casos, y Alajuela, 31. En la zona no regenerada, la Calle Sucre tuvo 12 infracciones. Otras sanciones comunes incluyen 143 casos por no registrar la transferencia de dominio en 30 días, 12 por uso indebido de la bocina y 12 por conducir sin licencia. Roldán señaló que el uso de películas antisolares no autorizadas y la falta de matrícula actualizada también figuran entre las más detectadas.

A pesar del aumento de multas, Roldán destacó que el objetivo es fomentar el cumplimiento del Código Orgánico Integral Penal y reducir infracciones a futuro. Además, detalló que Portovial planea implementar pagos inmediatos de multas mediante los escáner handheld, que son dispositivos que operan de manera inalámbrica y sencilla., pero aún está en fase de socialización, sin fecha definida. “Queremos prepararnos para ofrecer todos los servicios de manera paulatina”, explicó Roldán.

Aunque las multas han crecido, el CIOS también ha reducido los accidentes, pasando de ocho a diez asistentes diarios a solo dos, y los heridos a dos o tres por semana, reflejando un mayor respeto por las normas de tránsito en Portoviejo.

El contrato de alquiler del CIOS supera los $151 mil

La sala de monitoreo, denominada Centro de Inteligencia y Operatividad de Educación Vial (CIOS), incluye cámaras PTZ, 33 pantallas de mensajes variables, dispositivos Dashcam, 24 cámaras en intersecciones semafóricas inteligentes y un centro de control semafórico. También cuenta con 35 cámaras corporales (Body cams) para agentes de tránsito y software de monitoreo. Este sistema forma parte de un contrato de alquiler adjudicado por 151.500 dólares (más IVA), que incluye todos los equipos de la sala.

En cuanto a los dispositivos handheld, son 60 en total. Estos equipos móviles funcionan como colectores de datos y cuentan con impresoras Bluetooth, permitiendo emitir consultas, citaciones y multas con mayor agilidad.