Mujer sentenciada a 15 años de prisión por muerte de hermano de Arcángel en Puerto Rico

Mayra Nevárez fue sentenciada a 15 años de prisión por manejar ebria y causar la muerte de Justin Santos, hermano del cantante Arcángel. El accidente ocurrió en noviembre de 2021 en San Juan, Puerto Rico. La mujer, declarada culpable de conducir en estado de ebriedad y en contra del tránsito, provocó un choque que resultó en el fallecimiento del joven de 21 años. Además, dejó herido a Keven Monserrate Gandía, quien viajaba con él. La decisión, emitida tras la revocación de una sentencia inicial más leve, marca un punto de inflexión en el caso que ha conmocionado a la isla.

El accidente tuvo lugar cuando Nevárez, conduciendo bajo los efectos del alcohol, transitó en dirección contraria en una vía de San Juan. Allí colisionó con el vehículo en el que se encontraban Santos y Monserrate. Justin Santos, hermano menor del cantante de reguetón Arcángel, murió a causa del impacto. Inicialmente, en enero de 2022, Nevárez había sido sentenciada a arresto domiciliario, la suspensión de su licencia de conducir por cinco años. Además, de 200 horas de servicio comunitario. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones revocó esta pena, considerando la gravedad del hecho y la pérdida de una vida.

Familiares de Arcángel recibieron la noticia con lágrimas

La nueva sentencia fue recibida con emociones encontradas por la familia de la víctima. Carmen Rosa Santos, madre de Justin y Arcángel, no pudo contener las lágrimas al escuchar el fallo en la corte. Por su parte, Arcángel, expresó previamente su frustración con el sistema de justicia puertorriqueño. En enero, tras conocerse la sentencia inicial, el cantante escribió en redes sociales: “Yo lo sabía que nada iba a pasar. Siempre he dicho que la justicia de Puerto Rico no vale nada”.

El caso ha generado un amplio debate en Puerto Rico sobre las consecuencias del manejo en estado de ebriedad. Incluso, en la efectividad de las sanciones judiciales en casos de víctimas fatales. La revocación de la sentencia inicial por parte del Tribunal de Apelaciones responde a la necesidad de establecer penas más severas para delitos que involucren conducción temeraria y pérdida de vidas. Gandía también ha sido parte del proceso.

El trágico fallecimiento de Justin Santos, un joven de 21 años, ha mantenido la atención de los medios y los seguidores de Arcángel, una figura prominente en la música urbana. La sentencia de Nevárez, que ahora enfrentará 15 años tras las rejas, cierra un capítulo en este caso, pero no mitiga el dolor de la familia Santos.