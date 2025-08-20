Mujer policía muere por presunto disparo accidental en Ambato

Una mujer policía, identificada como Nicole Estefanía Chisag, de 21 años, falleció la noche del lunes 18 de agosto en una vivienda del barrio 2.000, parroquia Santa Rosa, al sur de Ambato, tras recibir un disparo en la cabeza. El hecho, presuntamente accidental, ocurrió cuando su conviviente manipulaba el arma de dotación de la uniformada, según informó la Policía Nacional. El sujeto fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades.

El cuerpo de Chisag, quien aún vestía su uniforme policial, fue encontrado en el piso de una habitación con una herida de bala en la cabeza. Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) y Criminalística acudió al lugar para recabar indicios y analizar la escena. El cadáver fue trasladado al Centro de Investigaciones Forenses de Ambato para realizar la autopsia correspondiente.

Habría existido una discusión previa

Roberto Carlos Gavilanes, teniente coronel y jefe del Distrito Ambato Sur, confirmó que la víctima laboraba en la ciudad y estaba en etapa de lactancia, dejando en orfandad a una menor de tres meses. El oficial señaló que el incidente parece haber sido accidental, aunque las investigaciones determinarán el tipo penal aplicable al detenido. Vecinos del sector indicaron que, previo al hecho, la pareja habría sostenido una discusión, detalle que está bajo análisis.

La occisa, originaria de Santa Rosa, Tungurahua, tenía tres años de servicio en la Policía Nacional. Además, estaba próxima a rendir un curso para ascender de rango. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y moradores, quienes expresaron su dolor con llantos y gritos de desesperación en el lugar de los hechos.

Inician las investigaciones del caso

La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Ambato, donde Nicole Chisag era conocida. Los residentes del barrio 2.000 manifestaron su sorpresa, pues tanto la víctima como su conviviente eran reconocidos en el sector. Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo la revisión de los indicios balísticos y el testimonio del detenido.

Este caso se suma a otros incidentes que han afectado a miembros de la Policía Nacional en Ecuador. La violencia y los accidentes con armas de fuego han generado preocupación. Las investigaciones en curso buscarán determinar si hubo negligencia o intencionalidad en el manejo del arma que provocó la muerte de la joven agente.