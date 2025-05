Mujer es declarada culpable de vender a su hija para que le quitaran los ojos y la piel

Una mujer llamada Kelly Smith fue condenada en Vredenburg, Sudáfrica, por secuestrar y vender a su hija Joshlin Smith, de 6 años. La menor está desaparecida desde febrero de 2024, sin que haya mayores pistas de ella.

Junto a Kelly, su novio Jacquin Appollis y su amigo Steveno van Rhyn fueron declarados culpables de secuestro y trata de personas, el reciente viernes 2 de mayo de 2025, informó The Angeles Times.

Mujer vendió a su hija a un brujo

La menor, Joshlin Smith, desapareció el 19 de febrero de 2024 en la localidad de Saldanha Bay, y hasta la fecha no ha sido localizada.

Una testigo afirmó que Kelly le confesó haber vendido a Joshlin por aproximadamente 1,000 dólares a un curandero tradicional, aunque el juez no confirmó el destino exacto de la niña. De acuerdo a esa versión, la venta se habría dado para que el brujo le quitara los ojos y la piel. “Me dijo que hizo algo tonto… que vendió a su hija”, relató Lourentia Lombaard, testigo clave del proceso, según reportó la BBC. También se reveló que Kelly intentó sobornar a quienes sabían del plan, ofreciendo dinero a cambio de silencio.

El juicio, celebrado en un centro deportivo de Saldanha Bay para albergar a la comunidad, culminó con aplausos tras el veredicto. Las audiencias de sentencia comenzarán la próxima semana, con posibilidad de cadena perpetua para los acusados.

Contexto de la desaparición

Joshlin fue vista por última vez en su vecindario en Middletown, Saldanha Bay. La mujer afirmó haber dejado a su hija on Appollis ese día, según Associated Press. La investigación tomó un giro cuando la testigo reveló la confesión de la madre, lo que llevó al arresto de los tres implicados. La policía local y organizaciones comunitarias realizaron búsquedas exhaustivas, pero no se hallaron rastros de la menor.

En Sudáfrica, la trata de personas es un problema persistente, con 2,000 casos reportados anualmente, según la Organización Internacional para las Migraciones. Los niños son especialmente vulnerables en áreas de pobreza como Saldanha Bay.

La búsqueda de la niña sigue activa

La comunidad de Vredenburg expresó alivio tras el veredicto, pero la incertidumbre sobre el paradero de Joshlin persiste. La policía mantiene abierta la investigación, y se han intensificado los esfuerzos para combatir redes de trata en la región. El caso ha generado un debate nacional sobre la protección infantil, con organizaciones pidiendo mayores recursos para prevenir estos crímenes.

La Corte de Saldanha Bay destacó la gravedad del caso, subrayando la necesidad de justicia para Joshlin. Las autoridades instaron a la población a reportar cualquier información sobre la menor. Mientras tanto, el proceso de sentencia determinará el futuro de los culpables.

La búsqueda de Joshlin continúa siendo una prioridad, aunque hay pocas esperanzas de que esté con vida.