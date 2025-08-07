Mujer detenida en Manta por presunta extorsión a través de plataformas digitales

La Policía Nacional detuvo a Ana Elizabeth L, una mujer ecuatoriana de 23 años, en el centro de Manta, Manabí, por su presunta participación en un caso de extorsión a través de plataformas digitales. La sospechosa, vinculada a una estructura delictiva, utilizaba datos personales. Con estas amenazas intimidaba a una familia, según informó la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de Manabí.

En un operativo ejecutado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de Manabí, el 7 de agosto de 2025, se capturó a Ana Elizabeth L, de 23 años, en la Calle 13 del centro de Manta. La detención de la mujer se llevó a cabo tras una investigación iniciada por tres denuncias presentadas en el cantón Chone. La víctima reportó haber recibido llamadas y mensajes extorsivos a través de plataformas digitales.

Investigación policial

Según la Policía Nacional , la sospechosa utilizaba información personal de la víctima para amenazar la integridad de una familia, exigiendo pagos para evitar represalias. La operación, coordinada con la Fiscalía , dio cumplimiento a una boleta de detención emitida por las autoridades judiciales.

La captura se realizó en un sector céntrico de Manta, donde los agentes de la UNASE localizaron a la mujer. Ella es señalada como una presunta extorsionadora tras labores de inteligencia y seguimiento. Mujer llevada al UVC La mujer detenida fue trasladada a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) para la audiencia de formulación de cargos, donde se resolverá su situación jurídica. La investigación reveló que L. A. Ana Elizabeth operaba como parte de una estructura delictiva dedicada a la extorsión en Manabí. Según el testimonio de la víctima, la sospechosa enviaba mensajes intimidatorios a través de plataformas digitales. Ella utilizaba información personal obtenida de manera ilícita para generar miedo.

Las amenazas incluían posibles ataques contra la integridad de la familia si no se cumplían las demandas económicas. Aunque el monto exigido no se lo especificó en el reporte policial, este tipo de extorsión, conocido como “vacunas digitales”, es una práctica cada vez más común en la región, según fuentes de la Policía Nacional . Antecedentes penales de la mujer La UNASE destacó que la mujer detenida cuenta con antecedentes penales por delitos similares, lo que sugiere una reincidencia en actividades extorsivas. Este historial refuerza la hipótesis de que la sospechosa formaba parte de una red organizada que opera en varios cantones de Manabí, incluyendo Manta y Chone.